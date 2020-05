バーチャルでコンクールデレガンスを開催│誰でも好きな車をエントリーさせることができる！

バーチャルで開催されるコンクールデレガンスが発表された。ハガティーインシュランスがプレゼンターだ。イベントの開催は、スポンサーを集めながらユニセフへの寄付を集めることを主な目的としている。



120年以上続く自動車史のなかで誕生したすべての車が対象となる。審査は、ジェイ・レノやデレック・ベル、ニック・メイソンといった豪華な顔ぶれだ。クラスは設定されているが、世界中どこからでも、誰でもエントリーすることができる。



クラスは下記の通り。各クラスの中で、自分がエントリーさせたい車があれば、写真と説明を併せてエントリーする仕組みだ。

Class A: Pre-War Preservation 戦前車ープリザベーション

Class B: Hollywood Legends ハリウッドレジェンド

Class C: Cars of the Art Deco era アールデコ時代の車

Class D: Pre War Supercars 戦前のスーパーカー

Class E: Post War Grand Tourers 戦後のGTカー

Class F: The Golden Age of Detroit - 1949 to 1964 デトロイトの黄金時代 1949年~1964年

Class G: Concept Cars of the 70s 70年代のコンセプトカー

Class H: The Outlaws: Modified German Aircooleds アウトロー:モディファイされた空冷ドイツ車

Class I: Poster cars of the 60s, 70s, 80s 60年代、70年代、80年代のポスターカー

Class J: 70 years of Formula 1 F1の70年

Class K: Banzai! Group A Homologation Road Cars グループA ホモロゲーション ロードカー

Class L: The Cars of Sir Stirling Moss サー・スターリング・モスの車

Class M: Le Mans - 1961 to 1970 ル・マン 1961年~70年代

Class N: Salf Flat Heroes - Early Bonneville Racers ソルトフラッツヒーロー ボンネビルのレースで活躍したレーサー

Class O: Junior Concours - Pedal Car Greats ジュニアコンクール ペダルカーグレート



頭に浮かんだ車があれば、ぜひエントリーしてみていただきたい。エントリはーこちらより。エントリーサイト