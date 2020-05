トイサピエンス限定！最強美女戦士『ワンダーウーマン1984』1／6スケールフィギュアに!!

ホットトイズから、トイサピエンス限定の1/6スケールフィギュア『ワンダーウーマン(ゴールドアーマー版)』がリリースされる。



『ワンダーウーマン 1984』に登場する、ゴールドアーマーを着たワンダーウーマンを、全高約31センチ、28カ所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化!

迫力の美しさと眩しさで、ファンを魅了してくれる。



演じるガル・ガドットの肖像権をクリアしたヘッドは新規造形で、メイクや皮膚の質感などを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

艶やかなダークブラウンのウェーブヘアは、リアルを追及した植毛仕様で表現。

ヘルメットは着脱が可能となっている。

繊細なメタルゴールドの輝きを再現するため、業界トップクラスの技術による塗装が施されたウィング付きのゴールドアーマー、そして両腕に嵌めたシルバーのブレスレットは、ディテールや素材にこだわり抜き、質感に至るまで精巧な仕上がり。

ウィングは取り外すことができ、武器として、真実の投げ縄が付属。

多彩な差し替え用ハンドパーツを使用すれば、劇中で展開されるさまざまなアクションシーンを楽しむことが可能だ。

付属する台座は、映画のロゴマークやビジュアルデザインなどがあしらわれた特別仕様となっている。



さらに「トイサピエンス」限定の本アイテムにはボーナスアクセサリーとして、通常のウィングと付け替え可能な、全長約67センチの大きく広げたウィングが付属。

上下に可動するので、角度をつけることができる。

台座には自由にフィギュアの保持位置を調節できるフレキシブル・ピラーが付いており、空中アクションシーンを演出できる、豪華仕様となっている。



価格はトイサピエンス予約価格で4万2000円(税込)、発売は2021年11月頃を予定している。



WONDER WOMAN (1984) and all related characters and elements (C) & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & (C) WBEI. (s20)