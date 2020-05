レディー・ガガ、BLACKPINKとコラボした「Sour Candy」を解禁

レディー・ガガの最新アルバム『クロマティカ』が、いよいよ5月29日にリリース。それに先駆け、本日20:00(日本時間)に収録曲の「Sour Candy with BLACKPINK」が急遽解禁となった。



兼ねてから話題となっていた両者のコラボ曲「Sour Candy」は、英語と韓国語が飛び交うダンサブルなトラック。既に各ストリーミングサービスで配信がスタートしており、UNIVERSAL MUSIC JAPANの公式ページでは早くも歌詞・対訳が掲載されているので、楽曲と合わせてチェックしてほしい。







ガガにとって通算6枚目となる『クロマティカ』には、ミュージックビデオ全編をiPhone 11 Proで撮影し、広告キャンペーンでも話題となった「Stupid Love」や、アリアナ・グランデとコラボレートした「Rain On Me」を含む全15曲が収録され、エルトン・ジョンも参加している。また、BLACKPINKが海外アーティストとコラボしたのは、2018年に発表されたデュア・リパの楽曲「Kiss and Make Up」以来だ。





<リリース情報>







レディー・ガガ

『クロマティカ』

2020年5月29日(金)世界同時発売

【通常盤】 UICS-1359

¥2,500(税別)/ 歌詞・対訳・解説付 / ボーナス・トラック1曲収録

【デラックス・エディション】 UICS- 9164

¥3,200(税別)/ 初回生産限定スペシャル・パッケージ(ハードカバー・ブックレット)/ 歌詞・対訳・解説付 / ボーナス・トラック4曲収録



収録曲:

1. クロマティカ I / Chromatica I

2. アリス / Alice

3. ステューピッド・ラヴ / Stupid Love

4. レイン・オン・ミー with アリアナ・グランデ / Rain On Me with Ariana Grande

5. フリー・ウーマン / Free Woman

6. ファン・トゥナイト / Fun Tonight

7. クロマティカⅡ / Chromatica II

8. 911 / 911

9. プラスティック・ドール / Plastic Doll

10. サワー・キャンディー with BLACKPINK / Sour Candy with BLACKPINK

11. エニグマ / Enigma

12. リプレイ / Replay

13. クロマティカⅢ / Chromatica III

14. サイン・フロム・アバヴ with エルトン・ジョン / Sine From Above with Elton John

15. 1000ダヴズ / 1000 Doves

16. バビロン / Babylon