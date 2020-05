ザ・レモン・ツイッグス、来たる3rdアルバムから新曲「Moon」を公開

NYロングアイランド出身のダダリオ兄弟率いるザ・レモン・ツイッグスが、8月21日に3rdアルバム『Songs For The General Public』をリリース。その収録曲から、ポップな「Moon」を公開した。



『Songs For The General Public』は、NY南東部に位置するロングアイランドの自宅にあるスタジオとLAのSonora Studiosのほか、ジミ・ヘンドリックスが建てたことで知られ、パティ・スミスやエリック・クラプトン、レッド・ツェッペリンなど数多くのロック界のレジェンドたちがレコーディングを行ったNYのエレクトリック・レディ・スタジオで制作された。







3月に公開されたリード曲「The One」のMVでは、ブライアン&マイケル・ダダリオ兄弟がどこか懐かしい米国の街中で選挙活動をしているという様子が映され、ザ・レモン・ツイッグスらしいポップでキテレツな映像となっている。







8月21日にリリースされる『Songs For The General Public』の国内盤CDには、iPhoneで録音したデモ音源を含むボーナストラックが4曲追加収録されるとのこと。





<リリース情報>







LEMON TWIGS

『Songs For The General Public』

4AD / BEAT RECORDS

発売日:2020年8月21日

国内盤CD 4AD0229CDJP:¥2,200+tax

国内盤特典:ボーナストラック4曲追加収録/解説・歌詞対訳封入



収録曲:

01. Hell On Wheels

02. Live In Favor Of Tomorrow

03. No One Holds You (Closer Than The One You Havent Met)

04. Fight

05. Somebody Loving You

06. Moon

07. The One

08. Only A Fool

09. Hog

10. Why Do Lovers Own Each Other?

11. Leather Together

12. Ashamed

Bonus Tracks for Japan

13. Fight (Fortune Studios Version)

14. Hell On Wheels (Alt Mix)

15. Hog (Alt Mix)

16. Live In Favor Of Tomorrow (iPhone Demo)