アニメソングイベント「Animelo Summer Live 2020 -COLORS-」の開催延期が決定した。

2005年にスタートし、16回目となる公演が8月28日、29日、30日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催予定だった「アニサマ」。藍井エイル、岡崎体育、スキマスイッチ、angela、GRANRODEO、森口博子らすでに出演が発表されていたアーティストをはじめ、総勢60組147名が出演予定だったが、国内での新型コロナウイルスの感染状況を考慮して延期が決定された。イベントは今年のテーマである「COLORS」およびテーマソング「なんてカラフルな世界!」を引き継いだ“繰り越し公演”として、2021年8月27日から29日にかけて埼玉県内の会場での開催を目指し、再始動する。

公式サイトでは、アニメロサマーライブ実行委員会およびドワンゴ、文化放送が連名で「演出の大幅な変更、各種専用機器の導入等も踏まえ、いわゆる『密』を回避する手法を探っておりましたが、延べ8万人以上の動員となる本イベントにおきましては、ファンの皆様、出演アーティスト、スタッフ全ての健康と安全を、完全に守り切ることは非常に困難であるという結論に至り、未発表の出演アーティストを残した状態ではありますが、苦渋の決断を下すこととなりました」と説明。「アニサマならではの、皆さんと作り出す鮮やかな景色を見ることを目指し、スタッフ一同邁進してまいります。ぜひ応援を宜しくお願いいたします」とメッセージを贈っている。

さらに公式サイトのアーティストページでは、発表前だった出演予定アーティストの一部が追加公開された。28日にはPhoton Maiden from D4DJ、アイドルマスター 765プロオールスターズ、29日にはアイドルマスターシャイニーカラーズ、大黒摩季、GYROAXIAが追加。30日にはAssault Lily[一柳隊]、えりぴよ&舞菜 from 推し武道(推しが武道館いってくれたら死ぬ)が追加されたほか、SHOW BY ROCK!!名義で出演予定だったキャストが明かされている。

なお現在行われているチケットのniconico先行については、当落発表を予定通り実施。以降に予定されていたチケット予約・販売はすべて中止される。払い戻しなどの詳細は公式サイトで確認を。

「Animelo Summer Live 2020 -COLORS-」出演が発表されていたアーティスト

8月28日

i☆Ris、藍井エイル、ASCA、大橋彩香、岡崎体育、OLDCODEX、スキマスイッチ、スピラ・スピカ、Peaky P-key from D4DJ、Photon Maiden from D4DJ、AiRBLUE、西川貴教、岸田教団&THE明星ロケッツ、富田美憂、アイドルマスター 765プロオールスターズ

8月29日

亜咲花、Argonavis from BanG Dream!、angela、オーイシマサヨシ、GRANRODEO、鈴木愛奈、スタァライト九九組、東山奈央、TrySail、井口裕香、鈴木雅之、鈴木愛理、鬼頭明里、halca、アイドルマスターシャイニーカラーズ、大黒摩季、GYROAXIA

8月30日

雨宮天、伊藤美来、内田雄馬、SHOW BY ROCK!!、鈴木このみ、鈴木みのり、茅原実里、TRUE、仲村宗悟、森口博子、ReoNa、Assault Lily[一柳隊]、えりぴよ&舞菜 from 推し武道(推しが武道館いってくれたら死ぬ)

