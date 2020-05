レッド・ツェッペリン、2007年の再結成ライブ『祭典の日』をYouTubeで公開

レッド・ツェッペリンが2007年12月にロンドン・O2アリーナで行った、一夜限りの再結成コンサート『祭典の日(Celebration Day)』の映像が、日本時間で5月31日(日)の4:00amから3日間限定でYouTubeにて公開される。



レッド・ツェッペリンがYouTubeとタッグを組み、期間限定のストリーミング・イベントを開催することが明らかとなった。今回公開となるのは、2007年に開催されたアトランティック・レコーズの創設者であり彼らの友人でもあるアーメット・アーティガンのトリビュート・コンサートに出演した際の歴史的なライヴの模様を収録した『祭典の日(原題: CELEBRATION DAY)』。この奇跡の一夜の映像が、現地US/NY時間で今週土曜日の5月30日3:00PM(日本時間:翌5月31日(日)の4:00AM)より3日間限定で、レッド・ツェッペリンのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開される。



●【動画】『祭典の日』予告編映像



2007年12月10日にロンドンのO2アリーナにて行われたこのライヴは、レッド・ツェッペリンとしては実に27年振りに開催されたライヴであり、このライヴを体験しようと世界中から2000万人をこえるファンが応募するなど、ロック史において最も大きな期待を集めた、まさに奇跡の夜という言葉にふさわしい歴史的なイベントだ。ジョン・ポール・ジョーンズ、ジミー・ペイジ、そしてロバート・プラントというバンドの創始者たちに加え、ジョン・ボーナムの息子であるジェイソン・ボーナムを迎えたラインナップでステージに立ったレッド・ツェッペリンは、「胸いっぱいの愛を」や「ロックン・ロール」、「カシミール」や「ブラック・ドッグ」、「天国への階段」といった今やクラシックともいえる楽曲を含む全16曲を演奏、2時間を超える圧巻のパフォーマンスを繰り広げている。この奇跡の一夜の模様を収録した作品『祭典の日』は2012年にリリースされており、グラミー賞で「ベスト・ロック・アルバム」を受賞、世界的な大成功を収めたライヴ作品となった。







『祭典の日』セットリスト

01. Good Times Bad Times / グッド・タイムズ・バッド・タイムズ

02. Ramble On / ランブル・オン

03. Black Dog / ブラック・ドッグ

04. In My Time Of Dying / 死にかけて

05. For Your Life / フォー・ユア・ライフ

06. Trampled Under Foot / トランプルド・アンダー・フット

07. Nobodys Fault But Mine / 俺の罪

08. No Quarter / ノー・クォーター

09. Since Ive Been Loving You / 貴方を愛しつづけて

10. Dazed And Confused / 幻惑されて

11. Stairway To Heaven / 天国への階段

12. The Song Remains The Same / 永遠の詩

13. Misty Mountain Hop / ミスティ・マウンテン・ホップ

14. Kashmir / カシミール

15. Whole Lotta Love / 胸いっぱいの愛を

16. Rock And Roll / ロックン・ロール



レッド・ツェッペリン オフィシャルYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/ledzeppelin