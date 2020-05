映画「HiGH&LOW THE WORST」のBlu-ray / DVDが、7月22日にリリースされる。

2019年10月4日より公開された映画「HiGH&LOW THE WORST」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品。高橋が初の映画脚本を手がけ、SWORD地区の“O”にあたる鬼邪高校と、戸亜留市にある幹部以外全員スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園の生徒たちの熱い戦いが描かれた。鬼邪高の番長・村山役の山田裕貴、鬼邪高を揺るがす転入生・楓士雄役の川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、鳳仙の頭・佐智雄役の志尊淳といった顔ぶれが出演している。

Blu-ray / DVDは通常版と豪華版の2形態を用意。豪華版には映画本編に加え、9月17、18日で千葉・幕張メッセで開催された「HiGH&LOW THE WORST VS THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 完成披露試写会&PREMIUM LIVE SHOW」のダイジェスト映像などが収められるほか、初回仕様として三方背BOX、デジパック、100ページのフォトブックが用意された。またレンタルも7月22日より開始。

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。