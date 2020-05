GENERATIONS「部活 or 勉強」受験生の相談に贈った言葉

GENERATIONS from EXILE TRIBEが、5月26日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にリモートでゲスト出演。「人生の分かれ道A or B」をテーマに、リスナーの相談にアドバイスをしました。さかた校長:GENERATIONS先生を迎えてお届けする今夜の授業は、「人生の別れ道A or B」! 生徒(リスナー)のみんなは、休校になっている間、ステイホーム中にはいろいろ考える時間も多かったと思う。進路のことやこれからのこと、新型コロナウイルスによって生まれた新たな悩み……今、キミを悩ませていることは何だろう? 今日はその悩みを、GENERATIONS先生と一緒に考えていきたいと思います。こもり教頭:そうですね。さかた校長:GENERATIONS先生は、何かを決めるときに意見は割れますか?小森隼(時々、こもり教頭):割れることってなくないですか?白濱亜嵐:割れるって感じではないですね。佐野玲於:いい意味で意見が無い人もいますからね。さかた校長:ちなみに誰ですか?(笑)。佐野:会議中に寝るのは(関口)メンディーくんですね。小森:(笑)。関口メンディー:皆さんは真似しないでくださいね(笑)。さかた校長:学校はどんな感じなの?リスナー:6月から再開で、今は課題が出ている状態です。さかた校長:課題地獄でヤバい状態?リスナー:いや、ほとんど終わっています。こもり教頭:きたッ! うちの学校では珍しい(笑)。白濱:優秀!こもり教頭:ジェネチームは、宿題はちゃんと出していました?白濱:(片寄)涼太以外は出してないでしょ。関口:…………いや、もちろん出してた。さかた校長:みんなあんまりやってないな!?(笑)。いやでも、偉いね。そんな中、悩みがあるんだろ?リスナー:はい。部活を休部するかで悩んでいます。このリスナーは、吹奏楽部でコントラバスを担当。本来なら新1年生が慣れてきて、発表会も終わる4月末のタイミングで休部しようと思っていたのですが、コロナウイルスの影響で予定が全てくるってしまい、どうしようか悩んでいるとのことです。さかた校長:これは、どういう選択肢で悩んでいるの?リスナー:『休部して受験に備える』か、『8月まで部活をやり切る』かです。こもり教頭:8月末まで続けたら、自分の中で区切りがつけられるってことかな?リスナー:はい。でも親と、4月まででやり切って、そこから切り替えて受験勉強をするという約束をしていたんです。あまり成績がいいほうじゃないので、志望大学に行くには受験も考えないといけないと思っています。こもり教頭:なるほどね。ジェネの皆さんは……メンディーさんは大学受験もされていますけど、どうですか?関口:難しいな……僕の場合は高校野球をやっていたので、最後の大会を終えてから大学に行くための勉強を、そこから切り替えて始めたタイプなんですけど。このままの流れで休部しちゃうのは、モヤモヤするんじゃないかなとは思いますね。さかた校長:今年は甲子園も中止になりましたけど、運動部の子も文化部の子も踏ん切りがつかないまま前に進まなくちゃいけないということに、悩んでいる子もけっこういるんですよ。GENERATIONS:そうですよね~。こもり教頭:ちょっと違う角度になっちゃいますけど……(数原)龍友くんも野球をやっていまして、甲子園が中止になったという話をしたときに「すごい悔しい」と。大人になっても、ああいうのってグっときます?数原龍友:そうね。あれは野球経験者たちにとっては、衝撃だったんじゃないかな。関口:そうだね。龍友:あとね、(リスナーと)共通点はあるなと思って。高校野球も野球に賭けてきた思いが、青春なわけじゃん。マジで子どものころの思い出ってめちゃくちゃ財産だと思うから……他の受験生も同じ状況だと思うし、その中でも頑張ったという思い出を残したほうがいいと思う。大変かもしれないけど、両立して頑張るというのも選択肢の一つかなと思うけどね。こもり教頭:なるほどね。さかた校長:ではGENERATIONS先生に、二つの選択肢……A:8月まで部活をやり切るB:今休部して受験に備えるに手を挙げてもらって、意見を聞いていきたいと思います。A:白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、佐野玲於、関口メンディー、中務裕太B:小森隼さかた校長:教頭だけBですね。こもり教頭:僕はそっちの選択肢も……ちなみに、校長はどっちの意見ですか?さかた校長:AかBだもんなぁ。いやぁ……正直、僕はAです。こもり教頭:なるほど(笑)。この答えが全てではないですけど、(佐野)玲於とかどうですか?佐野:俺はシンプルな人間だから……特に学生の方とかは、本当に羨ましいんですよ。俺には高校生活とかなかったので、本当に……その時間はプライスレスだと思うよ。好きなことっていうのは……例えば仕事をやりながらでも、本当にやりたいことだったら絶対にやるし。忙しくて寝る時間がなくても、それを惜しんででもやりたいことってあるし。こもり教頭:うんうん。佐野:今はダンスが仕事だけど、遊びでもダンスをやりたいことがあるの。例えば、マイナーシーンでやっているダンスの大会に、この職をやりながら出たこともあるし。その大会では負けちゃったけど、何の利益もないわけよ、今の活動に対して。でも自分の経験として、プラス自分の想いとしてやりたいって思ったから、無理矢理でも……何だろう? 自分の気合いで出たし(笑)。かと言って、気合いとか熱量が全てではないから、自分と向き合って悩んでもいいと思うけど、過ぎた時間は絶対に戻らないからね。こもり教頭:なるほどな……。(リスナーに向かって)同級生とはこんな話はするの?リスナー:いやしていないんですけど、周りの子は(8月末まで)続けるほうが多いです。さかた校長:そうか。でも、親御さんと約束した手前……というのもあって悩んでいるんだよな。リスナー:はい。こもり教頭:(片寄)涼太くんはAだったけど、どうですか?片寄涼太:そうね……勉強も真面目にやって課題もちゃんと出しているってことだったから、今までの少し止まってしまった時間も、悩みつつもしっかり勉強も頑張ったと思うんだよ。こもり教頭:うん。片寄:俺もそれなりに勉強をやってきたし、そういう自分からも言わせてもらうと、この後……8月末までの間にどういうエネルギーを注ぐかって、どっちも選択として間違いはないけど、そのぐらいは取り返せるよ。こもり教頭:なるほどね。片寄:本気になればね。だから、この悩んだ2ヵ月くらいの間に自分がエネルギーを溜め込んだと思って、8月末まではやっとできる部活に思いっきりエネルギーを込めて……それが終われば、また勉強にエネルギーを込めてやればいいんじゃないかな、と思いますけどね。中務裕太:うんうん。こもり教頭:たしかにね。自分の想い一つで選択肢って変えられるし、取り戻せるっていうのは……気合いでまとめると簡単なように聞こえるけど、そういう方法もありますからね。さかた校長:いろんな意見があったし、まだ悩んでいいと思うけど、最後に選ぶオマエの選択が正解だからね。いろいろ悩んで、話して、自分の進みたい方向に進んでくれ!リスナー:はい。こもり教頭:頑張ってね!GENERATIONS:頑張って!リスナー:はい、ありがとうございます!こもり教頭:SCHOOL OF LOCK! は、毎日黒板で授業を終えるのですが……今日は亜嵐先生! よろしくお願いします!!白濱:はい!…………書きました!『悩んだ時間こそ財産!!』。ジェネのみんなのアドバイスを聞いていると、Aに行こうがBに行こうがどっちの世界線に行こうが、自分が選択したことだから間違ってはいないし、どっちが正しくてどっちが失敗でとかではないと思うんですよ。でも「何が大切か?」って悩んだ時間……自分でどっちにしようかな? と悩んで苦しんだ時間が、今後自分にとってかけがえのない時間になるんじゃないかなって僕はすごく感じました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/