back numberが全国71カ所のライブハウスに80万9128円ずつ、総額5744万8088円を寄付したことを発表した。

back numberは新型コロナウイルス感染拡大の影響によりファンクラブツアー「one room party vol.5」の開催を中止した。そんな中、バンドの原点であるライブハウスが長期の休業を余儀なくされ、存続の危機に瀕している店舗も多数あることから、彼らは「back numberオンラインショップ・チャリティーセール販売および新グッズ発売」を4月17日から5月6日まで行った。この企画では7427万3970円の売上があり、そこから経費の3682万5882円を差し引いた3744万8088円の収益にメンバーからの寄付金を加えた5744万8088円を全国71カ所のライブハウスに振り分けた。今回の寄付についてオフィシャルサイトには「皆様からのライブハウスへの温かいご支援が必ず音楽の明るい未来に繋がると信じています。たくさんのご協力をいただき、本当にありがとうございました」とメッセージがつづられている。

back number 寄付ライブハウス一覧

・北海道 CASINO DRIVE

・北海道 札幌PENNY LANE24

・北海道 cube garden

・宮城県 Rensa

・宮城県 SENDAI CLUB JUNK BOX

・宮城県 enn

・宮城県 LIVE STUDIO RIPPLE

・宮城県 仙台MACANA

・宮城県 SENDAI GIGS

・福島県 郡山CLUB #9

・茨城県 mito LIGHT HOUSE

・栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3（VJ-4）

・栃木県 宇都宮HELLO DOLLY

・群馬県 高崎clubFLEEZ

・群馬県 GUNMA SUNBURST

・群馬県 前橋DYVER

・群馬県 高崎TRUST55

・埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1

・埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

・千葉県 KASHIWA PALOOZA

・東京都 SHIBUYA CYCLONE

・東京都 TSUTAYA O-Crest

・東京都 UNIT

・東京都 新宿NINE SPICES

・東京都 下北沢SHELTER

・東京都 下北沢ERA

・東京都 下北沢CLUB Que

・東京都 LIVE HOUSE 吉祥寺CRESCENDO

・東京都 八王子Match Vox

・東京都 八王子RIPS

・神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

・山梨県 KAZOO HALL

・長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX

・長野県 LIVE HOUSE J

・新潟県 CLUB RIVERST

・新潟県 ROCKET PINK

・新潟県 GOLDEN PIGS

・富山県 Soul Power

・石川県 vanvanV4

・静岡県 HAMAMATSU FORCE

・静岡県 FM STAGE

・愛知県 ell.FITS ALL

・愛知県 CLUB ROCK'N'ROLL

・愛知県 APOLLO BASE

・滋賀県 B-FLAT

・大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE

・大阪府 新神楽

・大阪府 CLAPPER

・大阪府 BIGCAT

・大阪府 OSAKA MUSE

・大阪府 Music Club JANUS

・大阪府 Shangri-La

・大阪府 umeda TRAD

・兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

・鳥取県 米子 AZTiC laughs

・岡山県 IMAGE

・広島県 CAVE-BE

・広島県 広島セカンド・クラッチ

・広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

・香川県 DIME

・香川県 高松オリーブホール

・香川県 高松festhalle

・高知県 X-pt.

・福岡県 DRUM LOGOS

・熊本県 熊本B.9

・長崎県 DRUM Be-7

・大分県 T.O.P.S Bitts HALL

・宮崎県 SR BOX

・鹿児島県 CAPARVO HALL

・沖縄県 桜坂セントラル

・沖縄県 ミュージックタウン音市場