アニメ『ダイの大冒険』メインキャスト揃い踏み！　放送は10月から

初めて『ドラゴンクエスト』が発売された5月27日は「ドラゴンクエストの日」。この記念日に行われた『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』プロジェクトのYouTubeライブ配信発表会『ドラクエの日特別番組 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 最新情報ダイ放出スペシャル!』にて、アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』のキャストが発表となった。



『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』は、大人気ロールプレイングゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズを冠する初の長期連載漫画として、1989年に『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした原作・三条陸、漫画・稲田浩司、監修・堀井雄二による漫画作品。

勇者に憧れる少年・ダイとその仲間たちが織りなす冒険ファンタジーだ。

1991年にアニメ化されており、約30年ぶりに完全新作となって再びアニメーションとして戻ってくる。



このたび発表されたメインキャストは、勇者に憧れている主人公の少年 ・ ダイ役に種崎敦美(『魔法使いの嫁』羽鳥チセ役など)、ダイの仲間となる魔法使いの少年・ポップ役には豊永利行(『ユーリ !!!on ICE』勝生勇利役など)、同じくダイの仲間の僧侶戦士の少女・マァム役には小松未可子(『映像研には手を出すな!』さかき・ソワンデ役など)。

そして、パプニカ王国の美しき姫・レオナ役は早見沙織(『鬼滅の刃』胡蝶しのぶ役など)、ダイやポップの師匠となるアバン役には櫻井孝宏(『おそ松さん』松野おそ松など)、魔王ハドラーが指揮する軍団の軍団長のひとりヒュンケル役には梶裕貴(『進撃の巨人』エレン・イェーガー役など)が出演することが発表された。



さらに、新アニメ『ダイの大冒険』の放送は、2020年10月からテレビ東京系列にてスタートすることも明らかになった。



30年の時を経て新たな世代で紡ぐ新アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』。

今尚根強い人気を誇る本作に参戦することとなったキャスト陣からは、熱が入った意気込み・コメントが寄せられている。



(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD.







【新アニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』キャストコメント】

◆ダイ役:種崎敦美

子供の頃に見ていた、あの頃の『ダイの大冒険』がこれでもかというほど自分の中にはあふれているので、その作品への熱い気持ちを胸に、新しい『ダイの大冒険』を作っていけたらと思います。

初めてこの作品に触れる方にも、あの頃同じ気持ちで触れていた方にも楽しんでいただけるよう、全力で頑張ります。



◆ポップ役:豊永利行

ダイ、ダイ、ダイスキな、ダイの大冒険に……。

しかもまさか、ポップを演じさせていただける日が来るとは、思ってもいませんでした。

10代の頃、何周も読み耽っていた自分に教えてあげたいです。

「お前将来、ポップ演るよ」って。

おそらく「げええええ!」と言いながら両鼻から鼻水を垂らすことでしょう。

カッコつかないところも、小心者なところも、やる時ゃやるところも、精一杯演じさせていただきます!

メドローアーーーー!!



◆マァム役:小松未可子

誰もが憧れた世界、誰もが勇気付けられたキャラクター達、誰もが感情を揺さぶられた物語。こんなにも、人生のバイブルとなり得るすべてが詰まった作品に携われてとても光栄な気持ちで一杯です。

魂を込めて、マァムの生き様を声に刻みたいと思います!

いち視聴者としても、令和に再び彩られる『ダイの大冒険』を楽しみにしています!



◆レオナ役:早見沙織

多くの方々に愛される今作に携わることができる喜びを感じると同時に、緊張もしております。

凛として芯があり時にお茶目なレオナさんを存分に楽しみながら、キャストスタッフの皆さまとともに大冒険に出るような気持ちで、精一杯アフレコに臨みたいと思います。

ぜひ、放送をお楽しみに!



◆アバン役:櫻井孝宏

アバン役を務めさせていただきます櫻井孝宏です。

考えの深さ、対人の距離感がとても大人で、「能ある鷹は爪を隠す」の代名詞のようなキャラクターです。強さの描き方を学んだ人物でした。

私たちの世代には懐かしく、10代〜20代の皆さんは活劇の楽しさが味わえる作品だと思います。

ダイたちと一緒に大冒険の旅へ出ましょう。



◆ヒュンケル役:梶裕貴

まさか、あの『ダイの大冒険』に自分が声優として…しかも、ヒュンケル役として関わらせていただけるとは……!

誇張表現ではなく、夢でも見ているような気分です。本当に幸せです。

子供の頃、胸をときめかせながらマンガを読み、夢中になってキャラクターのマネをしていました。もしかすると、そのなかの「鎧化(アムド)!」が、オーディションに生かされたのかもしれません(笑)。

責任と誇りを持って演じさせていただきます。

放送をお楽しみに!!



