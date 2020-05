ブンデスリーガ第28節が27日に5試合行われた。

前日に行われた首位バイエルンと2位ドルトムントの試合でバイエルンが勝利したことにより、3位ライプツィヒは勝利すれば2位に浮上できる一戦。ホームで行われた試合は9分にヘルタ・ベルリンに先制を許したものの、ルーカス・クロスターマンとパトリック・シックのゴールで逆転に成功した。しかし、63分にマルツェル・ハルステンベルクが退場していた影響もあり、82分に追いつかれ、2-2の引き分けに終わった。

シャルケはアウェイでデュッセルドルフと対戦。53分にウェストン・マケニーのゴールで先制したものの、63分と68分と立て続けに失点し、1-2で逆転負け。ブンデス再開後は3連敗で、リーグ戦直近10試合未勝利(4分け6敗)となっている。

ホッフェンハイムはホームでケルンに3-1で勝利した他、アウクスブルク対パーダーボルン(0-0)とウニオン・ベルリン対マインツ(1-1)はそれぞれ引き分けに終わった。

26日と27日に行われた今節の結果は以下のとおり。

■ブンデスリーガ第28節

ドルトムント 0-1 バイエルン

レヴァークーゼン 1-4 ヴォルフスブルク

フランクフルト 3-3 フライブルク

ブレーメン 0-0 ボルシアMG

ライプツィヒ 2-2 ヘルタ・ベルリン

ホッフェンハイム 3-1 ケルン

デュッセルドルフ 2-1 シャルケ

アウクスブルク 0-0 パーダーボルン

ウニオン・ベルリン 1-1 マインツ

■ブンデスリーガ第28節順位表

1位 バイエルン(勝ち点64)

2位 ドルトムント(勝ち点57)

3位 ライプツィヒ(勝ち点55)

4位 ボルシアMG(勝ち点53)

5位 レヴァークーゼン(勝ち点53)

6位 ヴォルフスブルク(勝ち点42)

7位 ホッフェンハイム(勝ち点39)

8位 フライブルク(勝ち点38)

9位 シャルケ(勝ち点37)

10位 ヘルタ・ベルリン(勝ち点35)

11位 ケルン(勝ち点34)

12位 アウクスブルク(勝ち点31)

13位 ウニオン・ベルリン(勝ち点31)

14位 フランクフルト(勝ち点29)※1試合未消化

15位 マインツ(勝ち点28)

16位 デュッセルドルフ(勝ち点27)

17位 ブレーメン(勝ち点22)※1試合未消化

18位 パーダーボルン(勝ち点19)

■ブンデスリーガ第29節対戦カード

▼5月29日

フライブルク vs レヴァークーゼン

▼5月30日

ヴォルフスブルク vs フランクフルト

ヘルタ・ベルリン vs アウクスブルク

マインツ vs ホッフェンハイム

シャルケ vs ブレーメン

バイエルン vs デュッセルドルフ

▼5月31日

ボルシアMG vs ウニオン・ベルリン

パーダーボルン vs ドルトムント

▼6月1日

ケルン vs ライプツィヒ