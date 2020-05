三条陸、稲田浩司原作によるアニメ「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を題材にしたゲーム「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆-」「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド」「インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険」の3タイトルがリリースされることが明らかに。本日5月27日、各公式サイトでティザー映像が公開された。

これは本日5月27日にYouTubeで配信された「ドラクエの日特別番組 ドラゴンクエスト ダイの大冒険 最新情報ダイ放出スペシャル!」で明らかになったもの。「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆-」は仲間とともに、3つのレーンで構成されたフィールドを敵を倒しながら突き進んでいくスマートフォン向けのRPG、「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド」はカードでキャラクターを操り、オリジナルの戦略でパーティーを勝利に導く対戦カードアーケードゲームだ。「インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険」は行く手を阻む魔王軍と戦いながら、ダイが大地を駆け抜ける家庭用ゲーム機向けのアクションRPGとなっている。

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 クロスブレイド」は今秋以降に登場予定。「ドラゴンクエスト ダイの大冒険 -魂の絆-」「インフィニティ ストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険」は2021年の展開を予定している。詳細は各公式サイトで確認を。

(c)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (c)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. (c)DeNACo.,Ltd.