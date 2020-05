BiSH、7月22日に全7曲収録のメジャー3.5thアルバム『LETTERS』発売決定

本日、収益全額を全国のライブハウスに寄付する初のベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』を7月8日に緊急発売する事を発表した"楽器を持たないパンクバンド"BiSH。更に7月22日に、メジャー3.5thアルバム『LETTERS』を発売する事が発表された。



こちらは元々計画されていたシングルリリースの予定を変更し、コロナ禍による現状を見据え、新たに新曲を制作し全7曲収録のアルバムとしてリリースされる。



同アルバムには、テレビアニメ『キングダム』オープニングテーマ『TOMORROW』、ドラマ24『浦安鉄筋家族』エンディング『ぶち抜け』、「夜の遊園地からの脱出」主題歌『co』の3曲のタイアップ楽曲も収録。



また、BiSH公式Twitter、YouTubeチャンネルで公開された告知動画では、セントチヒロ・チッチが自身のフィルムカメラで撮影した写真を背景に、清掃員(ファンの総称)に向けてメッセージを読み上げる内容になっており、新曲『LETTERS』を少しだけ聴く事ができる。



ベストアルバム、メジャー3.5thという特殊な形態でリリースされるニューアルバム、引き続きBiSHに注目だ。



▽BiSH Major 3.5th Album「LETTERS」

アーティスト:BiSH

タイトル:LETTERS(ヨミ:レターズ)

発売日:2020年7月22日(水)



Official HP : http://www.bish.tokyo

Official Twitter : https://twitter.com/bishidol

Official YouTube:https://www.youtube.com/c/BiSH_official