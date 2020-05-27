BiSH、7月22日にメジャー3.5thアルバム『LETTERS』をリリース

"楽器を持たないパンクバンド"BiSHが、7月22日にメジャー3.5thアルバム『LETTERS』をリリースすることを発表した。



収益全額を全国のライブハウスに寄付する初のベストアルバム「FOR LiVE -BiSH BEST-」のリリース予定を発表したばかりだが、元々あったシングルリリースの予定を変更し、コロナ禍による現状を見据え、新たに新曲を制作し全7曲収録のアルバムとしてリリースされる。同アルバムには、テレビアニメ『キングダム』オープニングテーマ「TOMORROW」、ドラマ24『浦安鉄筋家族』エンディングテーマ「ぶち抜け」、「夜の遊園地からの脱出」主題歌「co」の3曲のタイアップ楽曲も収録。



また、YouTubeチャンネルで公開された動画では、セントチヒロ・チッチが自身のフィルムカメラで撮影した写真を背景に、清掃員（ファンの総称）に向けてメッセージを読み上げる内容になっており、新曲「LETTERS」を少しだけ聴く事ができる。





＜リリース情報＞



BiSH

メジャー3.5thアルバム『LETTERS』



発売日：2020年7月22日（水）

【形態】

・初回生産限定盤 BOX仕様

アルバムCD+LIVE CD2枚組+Blu-ray Disc+写真集（100P）

価格:10000円（税抜）



・DVD盤

CD+DVD

価格：5800円（税抜）



・CD盤

価格：2000（税抜）

初回仕様：有（詳細未定）



＝収録内容＝

・アルバム収録曲※3形態共通

「TOMORROW」（TVアニメ『キングダム』オープニング・テーマ）

「ぶち抜け」（テレビ東京系ドラマ24『浦安鉄筋家族』エンディングテーマ）

「co」（リアル脱出ゲーム『夜のゾンビ遊園地からの脱出』テーマソング）

他新曲4曲の全7曲収録曲



・LIVECD2枚組 ※初回生産限定盤収録

LIVE CD2枚組（22曲）収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL公演分



・Blu-ray ※初回生産限定盤に収録

NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL NHKホールでのライブ映像を完全収録

メンバーによる副音声収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL

-MV「TOMORROW」



・DVD ※DVD盤収録

NEW HATEFUL KiND TOUR FiNALNHKホールでのライブ映像を完全収録

-2020.01.23 NEW HATEFUL KiND TOUR FiNAL at NHK HALL



BiSH Official HP：http://www.bish.tokyo



