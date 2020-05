『スーサイド・スクワッド』『映画刀剣乱舞』などアマプラにて6月配信スタート！

Amazon Prime Videoにて2020年6月に楽しめる新着コンテンツが発表。『スーサイド・スクワッド』や『コンフィデンスマンJP ロマンス編』、『映画刀剣乱舞-継承-』など話題の作品の配信がスタートする。



数千もの人気映画やTV番組が見放題の月額制動画配信サービスAmazon Prime Video。そんなアマプラSVODサービスのラインナップに、2020年6月は話題の映画や人気のTV番組などが続々と登場する。



洋画は、マーゴット・ロビー氏が扮する邪悪でキュートなヒロインが話題を呼んだ『スーサイド・スクワッド』や『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』が配信開始。



邦画では、劇場版最新作が近日公開予定の大人気TVドラマシリーズの劇場版第一弾『コンフィデンスマンJP ロマンス編』や、刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞- ONLINE-」の初の実写化映画である『映画刀剣乱舞-継承-』を独占配信!



TV番組では、人気バラエティ番組『相席食堂(ナイトinナイト)』シーズン3の2020年2月11日放送分の「相席食堂・街ブラ-1 グランプリ」より随時配信となる。



