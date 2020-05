『FF7R』オリジナルサントラ配信開始！ 関連楽曲のディスカウントセール開催中

スクウェア・エニックスより2020年4月に発売された『FINAL FANTASY VII REMAKE(ファイナルファンタジーVII リメイク)』のオリジナル・サウンドトラック「FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack」のダウンロード販売が5月27日(水)より主要音楽配信ダウンロードサービスにて配信開始となった。



『FINAL FANTASY VII REMAKE』は、1997年にPlayStation(R)で発売された『FINAL FANTASY VII』のリメイク作品。

『FINAL FANTASY VII』の世界、キャラクターを現代のグラフィック技術でリアルに表現し、コマンドバトルに直感的なアクションが融合することで、より戦略性の高いバトル体験が可能になっている。



この度、『FINAL FANTASY VII REMAKE Original Soundtrack』が音楽配信ダウンロードにて販売開始!



さらに「レコチョク」「animelo mix」では配信開始に合わせて、『FINAL FANTASY VII Original Soundtrack』や『PIANO OPERA FINAL FANTASY VII / VIII / IX』など、『FINAL FANTASY VII』関連アルバム10タイトルを対象とした期間限定プライスオフキャンペーンを、777円(税込)~実施中だ。



プライスオフ期間は6月9日(火)23時59分までとなっている。



(C)1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: (C)1997 YOSHITAKA AMANO