尾田栄一郎原作によるTVアニメ「ONE PIECE」の歴代主題歌を、UUUM所属の動画クリエイター陣がカバーしたアルバム「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」が本日5月27日に発売。このたび一部楽曲のPVが公開され、尾田からのコメントも到着した。

「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」にはHIKAKIN&SEIKIN、んだほ&ぺけたん from Fischer‘s(フィッシャーズ)、TOSHIMITSU(東海オンエア)、おるたなChannel、リクヲ from アバンティーズ、ラトゥラトゥ(タケヤキ翔×マイキ)ら全11組が参加。尾田は「ユーチューブのスター達の中にも、ONE PIECEを読んで育った人、好きだと言ってくれる人達がいっぱいいましてね。じゃ、仲間じゃん!!『歌ってよ!!』『OK!!』というわけでこんなアルバムできました!!スゴイ面子です笑」と喜びの声を寄せた。

「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」収録曲

「ウィーアー!」HIKAKIN&SEIKIN

「Believe」ラトゥラトゥ(タケヤキ翔×マイキ)

「ヒカリへ」リクヲ from アバンティーズ

「memories」JENNI

「BON VOYAGE!」ぁぃぁぃ

「ウィーゴー!」んだほ&ぺけたん from Fischer's

「ココロのちず」TOSHIMITSU

「Jungle P」おるたなChannel

「エターナルポーズ」imiga、タイガ、わたこう

「Dear friends」竹渕慶

「OVER THE TOP」TTJ



※商品内容、曲順、アーティスト変更になる可能性あり。

