歌手の安斉かれんさんと俳優の三浦翔平さんがダブル主演を務める連続ドラマ「M 愛すべき人がいて」(テレビ朝日系、土曜午後11時15分/ABEMAで全話独占配信)の劇中に登場する楽曲をまとめたサントラCD「Sound Collection+A VICTORY Special Sampler」が5月27日、発売された。初回限定で、アユ役の安斉さんやマサ役の三浦さんをはじめ、流川役の白濱亜嵐さん、礼香役の田中みな実さんの姿を収めた40ページにわたるCDジャケットサイズの写真集が付属。ドラマのシーンカットだけでなくオフショットなども掲載されている。

サントラの「DISC-1」には、主題歌の浜崎あゆみさんの「M」、挿入歌の「CAN’T STOP THIS!!」などを収録。「DISC-2」は、劇中に登場するレコード会社「A VICTORY」の「サンプルCDがもし存在したら」 がコンセプトとなっており、マサがデモテープを聴くシーンのために、1990年代当時の音楽シーンをイメージして実際に書き下ろした五つのデモ楽曲がそのまま収録。さらに、ドラマに登場する「USG」「OTF」、冴木真希といったアーティストの楽曲、まだドラマ内では明かされていない架空のアーティスト「Axels」のための書き下ろし楽曲「City Light Wings」などが入っている。

価格は3300円。

◇収録曲は以下の通り

・「DISC-1 ドラマのサウンドトラック」

1.M 愛すべき人がいて~メイン・テーマ 2.予感 3.True Love Story 4.俺を信じろ 5.マサとアユ 6.会いたいよ 7.輝楽天明 8.ベルファインのVIPルーム 9.PERFECT LIFE 10.「です」 11.姫野礼香のテーマ 12.眼帯 13.ゆるさない 14.NYのレッスン生活 15.ミリオン歌手へ 16.ルーレット 17.永遠の愛 18.瞳を閉じて 19.You’re My Everything 20.逆走 21.戻れない二人 22.Forever 23.M/浜崎あゆみ (ドラマ主題歌) 24.CAN’T STOP THIS!!/REVIVE ’EM ALL 2020(Beverly/FAKY/FEMM/lol -エルオーエル- /Yup’in/安斉かれん)(ドラマ挿入歌)

・「DISC-2 A VICTORY Special Sampler」

1.EZ DO DANCE/USG(1cho) 2.出逢った頃のように/OTF(1cho) 3.夢見る少女じゃいられない/冴木真希(1cho) 4.City Light Wings/Axels 5.CAN’T UNDO THIS!!/MAXIMIZOR 6.our night,our light…(Demo) 7.Portrait(Demo) 8.最後のリスタート(Demo) 9.grace(Demo) 10.SEREAL(Demo)