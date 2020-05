GENERATIONS「ハンドサインでひとつに」『You & I』配信リリース

GENERATIONS from EXILE TRIBEが、5月26日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。5月11日に配信リリースされた新曲「You & I」が発表された経緯を伝えました。さかた校長:未発表曲の「You & I」が配信されましたけど……。小森隼(時々こもり教頭):はい。5月11日に配信させていただきました。さかた校長:もともとは、全然違うタイミングでリリースする予定だったと聞きましたが?数原龍友:そうなんですよ。本当はまだ先のリリース予定だったんですけど、この曲に込めたメッセージというものが今の世の中にぴったりだね、ということになり……メンバーで相談を重ねて、今の自分たちの思いも乗っかったら絶対リアルだから、今配信しよう! ということで、予定よりだいぶ早めたリリースになりました。さかた校長:なるほど。本当にこの時代に合っているというか、待ち望まれた曲ですよね。小森:歌詞とかを調整したわけでもなくて、もともとみんなで考えていたものが、制作段階で日々変わる世の中にマッチしていって……楽曲や(歌詞の)メッセージから多くの方に元気を届けられないかということで、出させてもらいました。さかた校長:先日(5月22日放送)の「ミュージックステーション」も、見させてもらいました!GENERATIONS:ありがとうございます!さかた校長:僕も一緒にやりました!小森:校長も一緒にハンドサインを!さかた校長:生徒と一緒にコメントしながらやりましたけど。やっぱね……教頭が家族みたいになっちゃったんで、家族みんなを「Mステ」で見るみたいな、変な感じになりました。小森:(笑)。白濱亜嵐:安心感……(笑)。さかた校長:安心感がありましたね(笑)。あれも離れた場所でパフォーマンスされていましたけど、どうでした?小森:あれは、それこそメンバーで話し合いながら……いまの状況でどういうパフォーマンスをするか、どういうアイデアがいいか、というので……今回は(佐野)玲於が、一人ひとり違うシチュエーションを繋げる、というコンセプトがいいんじゃないかと提案してくれたんです。それで、一人ずつやってみましたけど……どうでした?佐野玲於:そうですね、やっぱり僕らはダンスとボーカルのグループだから、いまみたいな状況だと……ソーシャルディスタンスをとって、ボーカルとダンスをどうやって見せようかとなったときに、それぞれがパフォーマンスしているものをロケーションも選んで撮って、繋げて……。僕たちのようなダンス&ボーカルのグループが出来る形というのを模索しました。それを「Mステ」さんで扱ってもらえて、放送できました。【期間限定】GENERATIONS from EXILE TRIBE / You & I (Special Performance Video)さかた校長:パフォーマンス動画も、いろんな所で撮影されていますよね。いろんな世界のいろんな場所にいてもひとつだよ、っていうメッセージがすごく伝わりました。小森:はい。見てくださった方もSNSでコメントしてくださったりして、あのタイミングでリリースしたのは僕らによっても良かったなと思っています。さかた校長:しかも、ファンのみんなも「You & I」のハンドサインをSNSにアップしているんですよね? それを使って、ミュージックビデオ(リリックビデオ)も作るということですが?小森:はい。「#ひとつになろうYou_I #GENERATIONS」というハッシュタグで、皆さんの大切な“You”を集めているんですけど……どう? 裕太くん。中務裕太:そうですね、いろいろ見させてもらっていますけど……すごくびっくりしたのが、僕たちのファンの世代の方だけではなくて、年上の方やちっちゃい子どもだったりも一生懸命ハンドサインを作って動画を撮ってくれていて。一緒にひとつになっている感じがして、すごく嬉しいですね。さかた校長:世代を越えてね。素晴らしいですね。小森:「You & I」と言っていますけど、“You”は人だけじゃなくて大切な物でもいいですし、ペットでも家族でも恋人でもいいですし。もしかしたら、大切な未来に向けての“You”なのかもしれないっていう、一つに縛られず投稿してもらったもので作れたらなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/