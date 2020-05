GENERATIONSが「SOL!」に登場 こもり教頭「立ち位置がわかんない」

GENERATIONS from EXILE TRIBEが、5月26日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。4月15日に発売されたニューシングル「ヒラヒラ」についてや、ステイホーム期間中にスタートした公式動画のエピソードを伝えました。さかた校長:今、完全に7人の視線が集中しております。こもり教頭:……え? 僕も入っています?さかた校長:もちろん入ってるよ! リモートの6人と目の前の1人という、謎の……人生初の視線の集中というかね。こもり教頭:(笑)。その他の“6”は、かなり集まっていますからね。さかた校長:画面越しですけどすごいよ! で、確認しますけど……今はこもり教頭でいいですよね!?こもり教頭:はい。SCHOOL OF LOCK! 教頭のこもりでございます!さかた校長:今は教頭だけど、この後に登場するアーティスト名を言うじゃないですか。そのとき教頭は、ゲスト側に行くの?こもり教頭:行く行く行く! ゴリゴリ行く!!さかた校長:やめてくれ!こもり教頭:だって、もう立ち位置がわかんないもん……(笑)。さかた校長:6人だけでも怖いのに、教頭までそっちに行かれたらたまったもんじゃないよ!さかた校長:今回は、それぞれの場所からのリモート出演となっております。こもり教頭:俺はもうこっち(GENERATIONSの小森隼)です!GENERATIONS:よっ! こもちゃん!!さかた校長:こもちゃんが、GENERATIONS先生側に行ってしまいましたけど……。皆さんが全員揃うのは、久しぶりですか?こもり教頭:ラジオで全員揃うのって、今年初じゃないですか?さかた校長:記念すべき日だ!こもり教頭:だから、僕もテンパっているんですよ(笑)。さかた校長:(笑)。非常事態宣言が解除されましたけど、皆さんもこの2ヵ月間は、基本ステイホームされていたんですよね?こもり教頭:そうですね。さかた校長:4月に「ヒラヒラ」をリリースされたじゃないですか。あのときは非常事態宣言が出たころで、その状況でメンバー同士「何ができるんだろう?」みたいな話し合いはされたんでしょうか?こもり教頭:(非常事態宣言が出る以前に)テレビ番組でパフォーマンスさせてもらったり、SNSでみんなが広めてくれたり、ミュージックビデオも発表できたので、たくさんの方に目にしてもらえた楽曲だったなと思うんですけど……どうですか?白濱亜嵐:あのときは、ちょうどツアーリハもやっていたじゃないですか。だから、“立て込んでた時期だったな”というのと、非常事態宣言が出て“今後どうなっていくんだろうな”という不安はそれぞれ抱えていたな、と今になって思いますね。こもり教頭:そうですね。本当に日々変わる現状の中、という感じでした。白濱:目まぐるしい時期だったね。片寄涼太:でも、メンバーでリモートで話し合う時間が出てきたりもしましたよね。こもり教頭:そうですね。「ヒラヒラ」のリリースから派生して、「ジェネハウス」の配信も始めたり。さかた校長:公式のYouTubeでね。こもり教頭:はい。“ステイホーム”の企画にも繋がったので、あの曲を出してから点と点が線になった感じもありますね。メンディーさんは、クッキーを作られていましたね。関口メンディー:そうなんですよ。今後「ジェネハウス」で上がるんですけど……“ファンの方が作ってくれるクッキーを僕も作ってみました”という動画です!さかた校長:僕も「ジェネハウス」を見ているんですけど、皆さんけっこう料理をされるじゃないですか。亜嵐先生の“キューバサンド”は、すごい美味しそうでした!白濱:めちゃくちゃ美味しいですよ!さかた校長:でも他の方……佐野さんのやつは怖くて見れなかった(笑)。こもり教頭:ポテトチップスを作っている動画ね(笑)。佐野玲於:“二度と包丁を持つな!”というDMが多数来ました。全員:(笑)。こもり教頭:普通、包丁を持っていないほうは“猫手”なんですよ。なのに、あんなビンビンに手を伸ばして……!佐野:でもあれ以来、毎日料理をしてまして。なので、慣れました! 今日もオムライスを作りました!こもり教頭:作ってるね~(笑)。1人ひとりの個性的な部分、パーソナルな部分というのも、発信していくようになっていますね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/