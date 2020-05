◆ 一軍・ファームともに無観客で



ロッテは27日、6月2日より再開する練習試合の日程を発表した。



「新型コロナウイルス」の影響により、シーズン開幕の見合わせが続いていたプロ野球界。ようやく開幕日が「6月19日」と決まったことを受け、各チームが6月2日より練習試合を再開することとなった。なお、一軍・ファームともに無観客での開催となる。





◆ 一軍



▼ 6月2日(火)~4日(木)

vs. 日本ハム(ZOZOマリン/13時)



▼ 6月5日(金)~7日(日)

vs. 楽天(ZOZOマリン/13時)



▼ 6月9日(火)~11日(木)

vs. 中日(ZOZOマリン/13時)



▼ 6月12日(金)~14日(日)

vs. 西武(メットライフ/18時・14時・13時)





◆ ファーム



▼ 6月2日(火)~3日(水)

vs. DeNA(ロッテ浦和/13時)



▼ 6月6日(土)~7日(日)

vs. 巨人(ジャイアンツ球場/13時)



▼ 6月9日(火)~10日(水)

vs. 日本ハム(鎌スタ/13時)



▼ 6月12日(金)~14日(日)

vs. 西武(ロッテ浦和/13時)



▼ 6月16日(火)

vs. 西武(メットライフ/12時)



▼ 6月17日(水)

vs. ヤクルト(戸田/13時)