kolmeが初のムービーカードをリリース、自宅からのリリースイベントも開催

kolmeがグループ初のムービーカード、『kolme Sound Goods Vol.3』を5月27日に発売した。



kolme結成5周年当日にあたる12月30日に川崎CLUB CITT’にて行われたメモリアルライヴ「kolme Live Museum – Do you know kolme?-」の中からファンの間で人気の高い楽曲『I’m alone』と、MCセクションを収録した今回のムービーカード。全3形態で、ジャケット写真はそれぞれライブでの写真がデザインされている。



こちらの発売を記念して、発売日当日となる5月27日(水)19時~(予定)「ネットサイン会」とkolmeのメンバーと電話ができる「kolme会」の開催も決定。現在、外出自粛期間ということもあり、kolmeメンバーの自宅からのイベント実施となる。



リーダーのRUUNAは、「発表日特別記念でこの日のみの特典となっています!たくさんの方とオンラインで交流できるのを楽しみにしています」とコメント。販売期間は、本日5月27日(水)15時までとなっている。

▽kolme『kolme Sound Goods Vol.3』

発売日:5月27日(水)

形態・価格:Type-A・Type-B(ムービーカード)1,000円、Type-C(ムービーカード+kolmeロゴ入りチェキフォルダ)2,500円

※価格は全て税込