エヴァンゲリオンのベアブリック、100％サイズ単品発売で登場！

映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』より、エヴァンゲリオン初号機、8号機β、第13号機が、メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。

ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特にサイズ表記がない場合は、一部を除いて100%になる。

エヴァンゲリオンは各種各サイズで何度もベアブリック化されているが、今回のメンバーの通常タイプ100%サイズ単品発売は今回が初となる。



BE@RBRICK エヴァンゲリオン 初号機(左)、8号機β(中)、第13号機(右)/メディコム・トイ/各1800円+税/2020年6月発売予定/映画『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』より、3種のエヴァンゲリオンをベアブリック化。それぞれ数量限定発売で、なくなり次第終了。



ここからはエヴァンゲリオン以外のベアブリックを見ていこう。



BE@RBRICK SERIES 40/メディコム・トイ/各450円+税/2020年6月発売予定/各種キャラクターやオリジナル絵柄が採用されたベアブリックの第40弾。今回は映画『ワンダーウーマン 1984』(上段右から3番目)や、ソフビでおなじみデンシタコ(上段一番右)などがラインナップ入りしている。ブラインドボックス仕様。





BE@RBRICK HARLEY QUINN(BATMAN Ther Animated Series Ver.) 100% & 400%(左、中)1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万2000円+税(右)/2020年11月発売・発送予定/『バットマン』の90年代アニメシリーズ版より、ジョーカーの自称恋人ハーレイ・クインをベアブリック化。ちなみにハーレイ・クインはこのアニメ版が初出で、人気が高かったためコミックに逆輸入された。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年5月24日(日)00:00から6月10日(水)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK ALIEN 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万5000円+税(右)/2020年11月発売・発送予定/映画『トイ・ストーリー』シリーズのエイリアンをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年5月24日(日)00:00から6月10日(水)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK みきゃん/メディコム・トイ/1500円+税/2020年5月発売予定/愛媛県イメージアップキャラクターみきゃんがベアブリックになって登場。数量限定発売、なくなり次第終了。





BE@RBRICK ウェディング ペコちゃん & ポコちゃん 400% 2体セット/メディコム・トイ/2万3000円+税/2020年6月発売予定/不二家のペコちゃんとポコちゃんがウェディング衣装でベアブリック化。以前100%が発売されていたが、今回は400%。

不二家ネットショップ「ファミリータウン( www.family-town.jp)」にて数量限定販売、なくなり次第終了。(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)







BE@RBRICK リバケンくん 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円+税(左、中)、4万5000円+税(右)/2020年5月発売予定/自動車のチューニングショップLIBERTY WALK(リバティーウォーク)の象徴である、チューンされたケンメリ=スカイラインC110型(4代目)がベアブリックになった。足はビス留めのオーバーフェンダーをイメージ、テールランプや排気筒もデザインされている。(問)エルビープランニングス 0561-51-0003 lb-store@lb-plannings.jp





BE@RBRICK 伊藤若冲「牡丹小禽図」100% & 400%/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年7月1日14:00発売予定/江戸時代の絵師・伊藤若冲の「牡丹小禽図」をプリントしたベアブリック。背面には若冲の銘と落款印がデザインされている。

セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/top)にて販売。(問)omni7 商品ページ https://7net.omni7.jp/detail/1301453620





BE@RBRICK KEITH HARING #6 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万8000円+税(右)/2020年10月発売・発送予定/アーティストのキース・ヘリングの作品をデザインに使用したベアブリックの第6弾。背面にはヘリングのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年5月24日(日)00:00から6月10日(水)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK JEAN-MICHEL BASQUIAT #6 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左、中)、4万8000円+税(右)/2020年10月発売・発送予定/アーティストのジャン=ミシェル・バスキア の作品をデザインに使用したベアブリックの第6弾。背面にはバスキアのロゴ入り。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年5月24日(日)00:00から6月10日(水)23:59まで注文受け付け。





BE@RBRICK FDMTL 1000%/販売元:フリークワークス、発売元:メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年5月発売予定/アパレルブランドFDMTL(ファンダメンタル)のベアブリック。アンティークの藍染め生地から着想を得たコスチューム仕様になっている。

メディコム・トイ運営オンラインストア各店、及びFDMTL取扱い各店舗、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)FDMTL TOKYO 03-6721-6561







BE@RBRICK atmos x LACOSTE 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年7月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)とアパレルブランドLACOSTE(ラコステ)のコラボベアブリック。一部透明の胴体には星形のビーズ入り。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて発売。(問)atmos Shinjuku 03-6457-8755





BE@RBRICK x atmos x STAPLE #3 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年6月発売予定/atomosとアパレルブランドSTAPLE(ステイプル)のコラボベアブリック、第3弾。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)atmos Shinjuku 03-6457-8755





BE@RBRICK PiL 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年6月発売予定/ロックバンドPublic Image Ltd(パブリック・イメージ・リミテッド)のベアブリック。タブレット状にしたバンドロゴを胴体に収納している。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて発売予定。





MY FIRST BE@RBRICK B@BY WATER CREST Ver. 100% & 400%(左、中)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3000円(左、中)、5万2000円(右)/2020年6月発売予定/胴体にビーズが入っていて、ガラガラのように振って遊べるベアブリックに、水面のような柄の新作が登場。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売予定。





BE@RBRICK カリモク LONGITUDINAL CHESS 400%/メディコム・トイ/8万9800円+税/2020年6月発売予定/木製家具の老舗カリモク社の熟練職人が1点ずつハンドメイドで仕上げた木製ベアブリック。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売予定。



問い合わせ先:メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。