休校中の“おうち学習”不安に…若新雄純「勉強が進まなくても“楽しい時間”にならいい」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。5月21日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの質問に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日に寄せられたのは、「問題を解けないとすぐにイライラしてしまう子どもの気持ちが理解できない」という母親からの相談です。「先日、数学の成績がどんどん落ちてしまっている上の子と、これから中学生になる下の子が、楽しみながら勉強にもなったらいいなと思い、『論理的思考ドリル』を買って3人でやってみました。これは、小学4年生の算数力があれば取り組める脳トレみたいなものなのですが、下の子はちょっと考えて答えがわからないと、すぐにイライラし出しました。その様子を見て、“イライラ”と“思考すること”は同時にはできないのだな……なんて思いました。私自身は、わからなくてもクイズ感覚でひたすら考えて楽しめたので、イライラしてしまう気持ちが理解できません。同じように楽しめたら、頭の体操にもいいと思ったのですが、この違いはどこからくるのでしょうか? 楽しめるようになる方法はあるでしょうか?」イライラについて、若新は「人間のさまざまなストレスからくるもの」と説明。そうした精神的なことは「場合によっては、ちゃんと治療しなければならない病気のときもあるので、そういう部分に関しては安易に中途半端なアドバイスをすることはできないんですけど」と前置きしたうえで、「イライラには、“他人へのイライラ”と“自分へのイライラ”、大きく分けて2つある」と言います。そして、その2つには「共通のポイントがあります。それは、“理想通りにならないとき”。自分のなかで、“本当はこうやってほしい”“ 本当はこうやりたい”といった理想像に対して、思い通りにならない、近づかない、理想の状態にならないことに対するギャップが、ストレスの原因の1つ」と話します。それゆえに、イライラではなくリラックスするには、「“こうしなければならない”という理想を決めすぎないことが大事」と提言。若新は、今回の相談で相談者(母親)はドリル楽しめている理由について「お母さんは、このドリルをあくまで“家での楽しみ”としてやっているから。(問題が)解けなくてもいい、でも解けたら面白いかも、くらいのゲーム感覚でやっていると思う」。一方、下の子がイライラしてしまうのは「“算数や数学の問題を解く”というのが、“できなくてはいけないもの”“解けなくてはいけないもの”という意識になっていて、理想のゴールに縛られているからだろう」。学校の授業では、「解けるようになることが理想で、“解けないと問題なんだ”“解けないといけないんだ”と僕らは教えられて取り組んできた」と背景を説明し、「学校の宿題でもないから(そのドリルは)できなくてもいいものなのに、算数や数学の問題を見た瞬間に、“解かなきゃいけない”と勝手に理想を決めてしまっていて、その思い通りに自分が解けなかったり、上の子はできているのに、自分はできないことにプレッシャーを感じたり、自分を責める方向に行ってしまったのでは」と下の子の心境に触れます。若新は、「“学ぶこと”を楽しむためには、他の人とペースやできるところが違っていても、自分のなかで少しでも“できた!”というものがあれば、それで十分だと思えるようになるといい」と理想を述べつつも、学校という集団生活においては「(学年やクラスのみんなと同じように)“できないとマズいもの”と設定され、そのなかで勉強がつまらないという現状がある」と指摘します。総じて、「もちろん、できたほうがいいんだけど、『できなきゃダメ!』という言葉が、結局は(できないことへの)プレッシャーを与えてしまう。でも、学校の先生は、立場上『できなくてもいい』とは言えない。だから、できなくてもいいわけじゃないんだけど、『できなくても楽しめばいいよ』『できる範囲までやればいいよ』と一言かけてあげることが大事」とアドバイス。また現在は、新型コロナウイルスの蔓延で学校が休校となり、家庭で学習せざるを得ない状況が続いていますが、若新は「どうやれば家庭でうまく勉強できるかと、悩んでいる人も多いみたいですけど、そもそも、家での勉強ってなかなか苦痛なものじゃないですか。家での勉強で大事なのは、勉強が進んだかどうかよりも、家で勉強している時間が、どういう体験になっているかのほうが大事」と持論を展開します。さらには「あんまり(勉強が)進んでいなくても“楽しい”と思える時間になっていれば、それでいいと思う。なぜなら、その時間が“楽しい”という思い出になっていれば、大人になって“また勉強しよう”というときに、やる気になれる。逆に“苦痛だな”という思い出になると、大人になってから、また学ぼうという気持ちになれないと思う」とも。ちなみに若新は、学生時代、テスト前には、毎回、部屋の模様替えをしていたそうで「まず、自分が“やっていて楽しいと思える時間だった”という思い出をつくること、いい思い出にしておくことのほうが大事」と話していました。また、この日の放送を聴いた相談者からは、後日メッセージが。「若新さん、相談にのっていただきありがとうございました! なるほど、理想通りにいかないことがあるとイライラするのですね……。確かに、下の子は、普段から優等生タイプで、“理想の自分”があるかもしれません。同じことに取り組んでいても、求めるところが違っていたからの差だったのですね。できる、できないとかの結果じゃなくて、過程を楽しめるように声をかけてみたいと思います。ありがとうございました!」と綴られており、若新の助言に気づきがあったようでした。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286