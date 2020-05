「週刊少年ジャンプ」(集英社)で連載中のマンガが原作のテレビアニメ「ブラッククローバー」の歴代オープニング、エンディング映像が5月26日、YouTubeのエイベックスチャンネルで公開された。アニメ公式ツイッターのフォロワー5万人突破を記念した企画の第1弾として、全11クールのオープニング、エンディング映像を公開。人気グループ「Snow Man(スノーマン)」の新オープニングテーマ「Stories」、バーチャルシンガーの花譜の新エンディングテーマ「アンサー」も含まれている。

「ブラッククローバー」のオープニング、エンディングは、映像の一部を変更したさまざまなバージョンがあり、バージョン違いの映像もラインアップ。第50話のエンディングで、潘めぐみさんが演じるカホノが歌った「four」も公開された。

◇公開されたオープニング、エンディング(敬称略)

第1クールOP 感覚ピエロ「ハルカミライ」 第1クールED イトヲカシ「蒼い炎」 第2クールOP BiSH「PAiNT it BLACK」Type A 第2クールOP BiSH「PAiNT it BLACK」Type B 第2クールOP BiSH「PAiNT it BLACK」 Type C 第2クールED SWANKY DANK「Amazing Dreams」 第3クールOP ビッケブランカ「Black Rover」 第3クールED EMPiRE「Black to the dreamlight」 第4クールOP 倖田來未「Guess Who Is Back」 第4クールED FAKY「four」 第4クールED カホノ(CV.潘めぐみ)「four」 第5クールOP みゆな「ガムシャラ」Type A 第5クールOP みゆな「ガムシャラ」Type B 第5クールED みゆな「天上天下」 第6クールOP 感覚ピエロ「落書きペイジ」 第6クールED SOLIDEMO with 桜men「My Song My Days」 第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type A 第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type B 第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type C 第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type D 第7クールED THE CHARM PARK「花が咲く道」 第8クールOP GIRLFRIEND「sky & blue」 第8クールED m-flo「against all gods」 第9クールOP EMPiRE「RiGHT NOW」 第9クールED 安斉かれん「人生は戦場だ」 第10クールOP ビッケブランカ「Black Catcher」Type A 第10クールOP ビッケブランカ「Black Catcher」Type B 第10クールED INTERSECTION「New Page」 第11クールOP Snow Man「Stories」 第11クールED 花譜 「アンサー」