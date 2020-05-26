「ブラッククローバー」の一場面（C）田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会

　「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中のマンガが原作のテレビアニメ「ブラッククローバー」の歴代オープニング、エンディング映像が5月26日、YouTubeのエイベックスチャンネルで公開された。アニメ公式ツイッターのフォロワー5万人突破を記念した企画の第1弾として、全11クールのオープニング、エンディング映像を公開。人気グループ「Snow Man（スノーマン）」の新オープニングテーマ「Stories」、バーチャルシンガーの花譜の新エンディングテーマ「アンサー」も含まれている。

　「ブラッククローバー」のオープニング、エンディングは、映像の一部を変更したさまざまなバージョンがあり、バージョン違いの映像もラインアップ。第50話のエンディングで、潘めぐみさんが演じるカホノが歌った「four」も公開された。

　◇公開されたオープニング、エンディング（敬称略）

　第1クールOP 感覚ピエロ「ハルカミライ」 　第1クールED イトヲカシ「蒼い炎」 　第2クールOP BiSH「PAiNT it BLACK」Type A 　第2クールOP BiSH「PAiNT it BLACK」Type B 　第2クールOP BiSH「PAiNT it BLACK」 Type C 　第2クールED SWANKY DANK「Amazing Dreams」 　第3クールOP ビッケブランカ「Black Rover」 　第3クールED EMPiRE「Black to the dreamlight」 　第4クールOP 倖田來未「Guess Who Is Back」 　第4クールED FAKY「four」 　第4クールED カホノ（CV.潘めぐみ）「four」 　第5クールOP みゆな「ガムシャラ」Type A 　第5クールOP みゆな「ガムシャラ」Type B 　第5クールED みゆな「天上天下」 　第6クールOP 感覚ピエロ「落書きペイジ」 　第6クールED SOLIDEMO with 桜men「My Song My Days」 　第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type A 　第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type B 　第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type C 　第7クールOP 大森靖子「JUSTadICE」Type D 　第7クールED THE CHARM PARK「花が咲く道」 　第8クールOP GIRLFRIEND「sky ＆ blue」 　第8クールED m-flo「against all gods」 　第9クールOP EMPiRE「RiGHT NOW」 　第9クールED 安斉かれん「人生は戦場だ」 　第10クールOP ビッケブランカ「Black Catcher」Type A 　第10クールOP ビッケブランカ「Black Catcher」Type B 　第10クールED INTERSECTION「New Page」 　第11クールOP Snow Man「Stories」 　第11クールED 花譜 「アンサー」