自粛のストレス解消!? 小学生とのトークでほっこり

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、5月25日(月)は「集まれ! 癒しキッズ!!」をテーマに放送。パーソナリテイのさかた校長とこもり教頭が、12歳以下のリスナーと電話を繋ぎ話を聞いていきました。さかた校長:今夜は癒しの授業をやっていこうかと。こもり教頭:癒しの授業!?さかた校長:外出自粛だったり部活が始まらなかったりして、生徒(リスナー)のみんなはストレスが溜まっているわけです。こもり教頭:たしかに、ストレスみたいなモヤモヤはあるでしょうね。さかた校長:それで前回(5月18日の放送で)10歳の女の子と電話を繋いだら、僕たちは癒されたんですよ~。こもり教頭:小学5年生でしたけど、しりとりを一緒にやりましたね。さかた校長:あれは、地球上で一番優しい時間だったと思うんですよ。こもり教頭:今までやってきたラジオ番組の中でも1位でしたね。さかた校長:マイナスイオンが半端なかったよね。というわけで、今夜は我が校の12歳以下の生徒と電話を繋いで、その癒しボイスを全国のみんなに届けていく!こもり教頭:12歳以下!? ヤバいな(笑)。1桁もあるかも!さかた校長:11歳!?リスナー:そうです!さかた校長:小6かぁ! でも声が大人っぽくない?リスナー:あ~……去年の先生の影響です。こもり教頭:何があったの?リスナー:先生が……何て言うんだろう? いままで会ってきた先生の中で、一番厳しいとも言わないし……何て言うかわかんない!校長・教頭:(笑)。こもり教頭:わかんないよな~。さかた校長:そうだよな、いいんだよ。リスナー:そのせいで、敬語もよく使うようになっちゃった。でも今日はお友達オーラ全開でいこうと思ってる。こもり教頭:いいよ! 敬語はいらないから!さかた校長:小6の同級生だから。リスナー:でも、時々敬語が出ちゃうかも!さかた校長:同級生……今、俺たち半袖短パンだから。こもり教頭:どういうイメージ!?リスナー:半袖短パン……まだ早い!さかた校長:いやもう暑いからさ、大丈夫。こもり教頭:(笑)。学校は?リスナー:明日分散登校があって、午前中だけ。木曜日からは全員来てそれも午前中だけで、6月からはたぶん本格的に給食とかも始まるんじゃないかな。さかた校長:給食かぁ~。給食は何が好きなの?リスナー:う~ん……カボチャのスープが好きです。さかた校長:カボチャのスープ!? あったあった!リスナー:甘くて、シチューとはまた違う感じの!こもり教頭:わかるよ! 俺、パンに付けて食べてた。さかた校長:甘いよね!リスナー:それが出た日は、3杯くらいおかわりしちゃう!さかた校長:(笑)。かわいい~いいよ、いっぱい食べな!リスナー:(笑)。はい、モリモリ食べてる!さかた校長:(笑)。SCHOOL OF LOCK! は、何がきっかけで知ったの?リスナー:休校が3月くらいに始まって、そこから携帯に入っているFMラジオを適当にポチポチやってたら見つかって……(笑)。さかた校長:見つかったか(笑)。リスナー:それで、面白いラジオだなって思って。それで今日もやってるんだなって思って、土日以外は毎日やっていることがわかったから……。さかた校長:そうだね。リスナー:本当は勉強目的に買ってもらったタブレットを……ゲットしたから(笑)、掲示板登録もしました。こもり教頭:このラジオを聴き始めて、変わってたな、って思うところはある?リスナー:え~っと……友達が話しているネタよりも、ラジオネタを話すようになっちゃった。さかた校長:すごい!(笑)。リスナー:「SCHOOL OF LOCK! が面白いんだよ!」って言って、「何時にやってんの?」って言われて「10時から12時」って言って(笑)。「遅い!」って言われた(笑)。こもり教頭:そうだよな(笑)。リスナー:「その時間にラジオをつけていると、“うるさい!”って言われる」って。さかた校長:そうだよね。リスナー:私の場合は一人っ子だから、あと自分の部屋も持っているし。毎日、ベッドに寝転がりながら……(笑)。こもり教頭:いい夜を過ごしてるよ。さかた校長:正しいラジオの聴き方だよ。こもり教頭:いつもは何時くらいに寝るの?リスナー:う~ん……大体フルで聴いているから……。こもり教頭:マジで!? ありがとう。リスナー:はい。で、後は掲示板に最後の書き込みをしてから(寝ます)(笑)。こもり教頭:ありがとう。リスナー:だから結果的に、(寝るのは)12半くらいになっちゃってる。こもり教頭:そうか~。リスナー:お母さんは、「朝に支障が出なければいいよ」って言ってくれてて。さかた校長:寛大なお母さんだな。いや話を聴いていてね、完全に癒しキッズだわ。だいぶ癒されてる。リスナー:よかったです(笑)。さかた校長:今ね、ストレスをためている生徒たちが全国にたくさんいるんだよ。それを癒してもらえないかと思って。癒せる特技みたいなものはある?リスナー:歌が得意です!こもり教頭:よく歌うの?リスナー:最近はヒゲダン先生(Official髭男dism)の歌を歌っています。こもり教頭:いいね、いいね!さかた校長:ヒゲダン先生の歌は何が好き?リスナー:え~っと「宿命」を……。さかた校長:ヒゲダン先生の「宿命」を聴いてる!? 11歳で?リスナー:はい!こもり教頭:(笑)。さかた校長:俺たちは大人になっても、「宿命」の意味が分からずにいるよ(笑)。リスナー:そうなの?(笑)。さかた校長:じゃあ、それを聴かせてもらえる?リスナー:はい!さかた校長:うまいね!リスナー:これも、休校中に見つけた好きな曲です。応援メッセージみたいな感じで、大好きになっちゃって。さかた校長:これはヒゲダン先生も喜ぶよ!リスナー:聴いてくれてたらいいなぁ(笑)。こもり教頭:きっと届くよ!さかた校長:いや~すごいな。リスナー:うちが歌ったのが全国に流れるとは!さかた校長:全国に流れてるよ(笑)。リスナー:嬉しいな~良かったです!さかた校長:いや~いいパワーを持っているなぁ。最後に、ストレスを溜めている生徒に一言届けて欲しいんだけど……この人に言葉をかけて欲しいんだよ。こもり教頭:このリスナーのために!さかた校長:一言、お願いします!!リスナー:好きなことを楽しみまくって遊びまくって、親のけんかを仲裁するのもいいけど、しっかり耳を傾けて、楽しく……あんまり気にしなくてもいいんじゃないのかな? そのけんかに対しては。好きなことをやりまくればいいと思います!校長・教頭:ありがとう!リスナ:これで元気が出てくれるといいな。さかた校長:うん、きっと届いているよ!リスナー:良かった!このほかには、高校生のお姉ちゃんの影響でラジオを聴き始めたという3人姉妹の末っ子リスナー(小6)、それぞれテニスプレイヤーとプロの囲碁棋士が夢だという小3の女の子と小6のお兄ちゃんのきょうだいリスナー、明日から分散登校が始まるという小5の女の子リスナーにも電話を繋ぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/