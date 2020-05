フォクシーズ、4年半ぶりの新曲「Love Not Loving You」をリリース

ゼッドの大ヒット曲「Clarity」(2012年)にもフィーチャーされたシンガーソングライターのフォクシーズが、2016年の2ndアルバム『All I Need』以来およそ4年半ぶりとなる新曲「Love Not Loving You」をリリースした。



フォクシーズは、英サウサンプトン出身のルイザ・ローズ・アレンによるプロジェクト。「Love Not Loving You」はPIASレコーディングス移籍作となる3rdアルバムに収録される予定で、YouTubeではRauri Canteloが監督したミュージックビデオも公開されている。



●MVを見る



この曲について、フォクシーズは「最終的に自分自身と恋に落ちること、自分の幸せのために誰にも頼らないこと、そして自分の足で立つことができるようになることについての曲。この曲に込められたメッセージが、他の人たちにも同じことをするようにインスピレーションを与えてくれることを願っているわ」とコメントを寄せている。





<リリース情報>







Foxes

「Love Not Loving You」

配信中