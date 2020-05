エヴァンゲリオンと使徒がミニサイズのフィギュアに！

メディコム・トイのフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)に『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』がラインナップ入りすることになった。



UDFは、基本的には原作の映像や絵、設定画などに忠実に立体化され、彩色もアニメ・漫画系ではグラデーションのないフラットなものが基本である。

だが今回、使徒に関しては体表に筋肉のようなディテールが施され、グラデーション塗装が採用されている。

実は今回のエヴァンゲリオンのUDFは、筋肉造形にこだわった『キン肉マン』などのフィギュアで評価の高いメーカーCCPとのコラボアイテム。UDFシリーズの新機軸なのだ。



(C) カラー



UDF エヴァンゲリオン初号機、第4の使徒、第10の使徒/メディコム・トイ/各2000円+税/2020年12月発売予定/ミニサイズのフィギュア。全高は、初号機が約13センチ、第4の使徒が約12センチ、第10の使徒が約11.5センチ。



メディコム・トイではUDF以外にも固定フィギュアやスタチューを発売している。ここからはUDFとそれ以外の情報をお届けしよう。



(C) Fujiko-Pro



UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ15/メディコム・トイ/各1000円+税(はつらつドラえもん、のび太《Ver.2》)、各1500円+税(コエカタマリン、ドラえもん《初登場Ver.2》)、1800円+税(ドラえもん&のび太《タケコプター》)/2021年1月発売予定/『ドラえもん』のキャラをミニサイズのフィギュアで再現。全高約6.2~12.5センチ。





(C) Fujiko-Pro



UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ13/メディコム・トイ/各1500円+税/2020年6月発売予定/『ドラえもん』のキャラをフィギュア化。各全高約6.2~8.7センチのミニサイズ。全5種。それぞれにボーナスパーツが付属しており、全種集めると一番左のタイムマシンが完成する。





(C) PROJECT Gatimutidori. All Rights Reserved.



ガチムチ鳥3(ツルさん、ワシさん、ハトさん、フラミンゴさん、カラスさん)/販売元:プレステージ、発売元:メディコム・トイ/各500円(税込)/2020年6月発売予定/マッチョな鳥たちのミニサイズフィギュア第3弾。カプセルトイ。全5種。(問)プレステージ http://www.prestage.co.jp/





TM & (C) 20th Century Fox



ALIEN Big Chap STATUE/メディコム・トイ/8万円+税/2020年6月発売予定/映画『ALIEN』(邦題『エイリアン』)に登場するエイリアン、通称ビッグチャップをスタチューで再現。全高約60センチ。マーミット製のアイテムをベースに、全身の陰影にウォータープリントを施し、頭部フードにはソフトビニールを使用したハイブリットな構成になっている。ベース+プレート付き。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2Gにて数量限定販売予定、なくなり次第終了。





CERAMICK Atomic Worm by Russell Maurice/メディコム・トイ/3万円+税/2020年6月発売予定/ロンドンを拠点に活躍するコンテンポラリーアーティスト、ラッセル・モーリスの新作プロダクト。全高約15.5センチ、全幅約26センチ。鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。限定20個ロットナンバー入り。渋谷PARCOの2Gにて販売予定。





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



Elephant with Bomb/メディコム・トイ/8万8000円+税/2020年6月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチュー。全長約35センチ。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2Gにて数量限定販売予定、なくなり次第終了。



問い合わせ先:(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。