カプセルソフビのVAG第23弾が登場！ ひなたかほり新作も

メディコム・トイがプロデュースするVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)、その最新弾となるSERIES 23の情報が到着した。今回はMORRIS(モリス)でソフビファンにはおなじみのひなたかほり、Matthew(マシュー)のBRIDGE SHIP HOUSEと、以前VAGに参加したアーティストの新アイテムがラインナップされている。



VAG(VINYL ARTIST GACHA) SERIES23/販売元:プレステージ、企画・製造:メディコム・トイ/各500円(税込)/2020年6月発売予定/ミニサイズソフビのカプセルトイ。各全高約6センチ。ANTHONY、ネズミのチュッチュ、bystander、LilSad Franky、コイチとニョンニョンの全5種、各種5色ずつカラーバリエーションあり。種類毎に筐体は分けられていて、ANTHONYの台からはANTHONYだけが出るようになっている。販売店はプレステージHPでご確認を。(問)プレステージ http://www.prestage.co.jp/



メディコム・トイではVAG以外にもソフビアイテムを展開している。ここからはその情報をお届けしよう。



(左から)仮面ライダー新2号(細ライン)(仮面ライダーより)、ヒルゲリラ(仮面ライダーより)、フクロウ男(仮面ライダーより)、ゼニクレージー(正義のシンボル コンドールマンより)/メディコム・トイ/8800円+税(仮面ライダー新2号《細ライン》)、各7800円+税(ヒルゲリラ、フクロウ男、ゼニクレージー)/2020年9月下旬発送予定/東映レトロソフビコレクションの新作。『仮面ライダー』のヒーローと怪人、『正義のシンボル コンドールマン』の怪人をレトロデフォルメでソフビ化。各全高約24センチ。

1/6計画店頭、メディコムトイ運営オンラインストア各店にて2020年5月24日(日)00:00から2020年6月30日(火)23:59 まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



ザンボット3(レトロトイカラーVer.)/メディコム・トイ/1万3500円+税/2020年10月下旬発送予定/『無敵超人ザンボット3』の主役ロボをソフビ化。レトロデフォルメだが頭身は高めで、塗り分けもきっちり施されている。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコムトイ運営オンラインストア各店にて2020年5月24日(日)00:00から2020年6月30日(火)23:59 まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



ゴジラ(ゴジラVSデストロイア版)/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年6月発送予定/ソフビ作家・安楽安作が『ゴジラVSデストロイア』版のゴジラをレトロデフォルメでソフビ化。全高約26センチ。メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年5月24日(日)00:00から6月10日(水)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。6月20日までに当選者に連絡を行い、6月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



ウルトラモリス(左)、ブースカモリス(右)/メディコム・トイ/各1万1500円+税/2020年6月下旬発送予定/アーティストひなたかほりの代表作MORRIS(モリス)と、『ウルトラマン』『快獣ブースカ』とのコラボソフビ。人気に応えての再リリースだ。各全高約13センチ。メディコム・トイ運営オンラインストアにて2020年5月24日(日)00:00から6月10日(水)23:59まで申込を受け付け、抽選販売。6月22日までに当選者に連絡を行い、6月末日発送予定。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。



Nong Toy:MORRIS/メディコム・トイ/1万3500円+税/2020年6月発売予定/タイのJ.P.TOYSのキャラクター・ノントイとモリスのコラボレーショントイ。2020年5月28日から5月31日まで開催中のタイランドトイエキスポで発売されたアイテムが日本でも緊急発売決定。全高約14センチ。



