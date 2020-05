Dos Monosと台湾IT担当大臣オードリー・タン、異色のコラボシングルが配信

日本発の鬼才ヒップホップユニットDos Monosと、台湾IT担当大臣オードリー・タンによる異色のコラボシングル「CIVIL RAP SONG ft. Audrey Tang」が本日5月26日(火)19時よりYouTubeで配信される。



世界各国の政府が、COVID-19対策における、リーダーシップ、危機管理能力、ITリテラシーなどを問われているなか、デジタルテクノロジーを巧みに用いた政策で、パンデミックを早期に抑え込み世界中から賞賛の声を集める台湾。なかでもダイナミックなIT利用を主導した「IT担当大臣」の唐鳳(オードリー・タン|Audrey Tang)の手腕に、ひときわ大きな注目が集まっている。



そのオードリー・タンのインタビュー音源をトラックに敷き詰め、彼女が放つ未来に向けたメッセージをヒップホップの言語をもってアンプリファイする、異色のシングルを気鋭のヒップホップトリオ"Dos Monos"がリリース。



●【動画+歌詞】異色のコラボシングル「CIVIL RAP SONG ft. Audrey Tang」



発案は、3月にオードリー・タンのインタビューを敢行したコンテンツレーベル黒鳥社の若林恵。インタビューのなかでもとりわけメッセージ性の強いフレーズを選び抜き、Dos MonosのラッパーTAITANに打診。企画を速攻で快諾、わずか1週間でパワフルなトラックをつくりあげた。さらに気をよくしたメンバー3人がそれぞれラップを乗せて完成。オードリー・タン本人による許諾を得て、公開へとこぎつけた。



若林恵が提供したオードリーのフレーズは、パブリックセクター(行政)でもプライベートセクター(民間)の間に入って活躍する「ソーシャルセクター/シビックセクター」の価値を謳ったものを中心に、オードリー・タンの未来的思考を集約したものばかり。これらのフレーズをDos Monosがいかに解釈し、アンプリファイしたかが、本シングルの聴きどころとなる。また、映像は、現代美術家のYuma Kishiが手がけ、敵対型生成ネットワーク(GAN)と呼ばれるAI技術によって人間が知覚できない高次元空間をシミュレートした。



外国の現職大臣と日本発ヒップホップユニットのかつてないコラボシングルは、5月26日(火)19時、Dos Monosと黒鳥社のYouTubeチャンネルでそれぞれ同時公開される。



●荘子it(Dos Monos)による制作コメント



サンプリングによって生まれる音楽の魅力に、現代のぼくらの耳は充分に慣れてきたが、このような形で、台湾のIT担当大臣と日本のヒップホップクルーの間に予期せぬマリアージュが、相互の信頼の元に達成されることは空前絶後だろう。



今回のコラボレーションにあたって、オードリー・タンは、自らのインタビュー音声という素材のポテンシャルを自由にAmplify(=増幅)する権利を与えてくれた。



政治家とアーティストの協力といえば、単に声の大きさを増幅する拡声器としての意味しか持てない、ぼくらの国の文化的状況にあって、これ程自分のトラックメイカーとしての能力を無制限に解放させてくれる機会に恵まれたことに、最大級の感謝と敬意を表したい。



COVID-19対策における大きな成果を生んだオードリー・タンの発話を、その音楽的ポテンシャルにおいて増幅し届けられることは、メッセージの内容それ自体を超えて、ぼくらにとっての文化的エンパワーメントとなるだろう。



隣国の芝生は青いと再確認するためでなく、ぼくら、いや、この世界の我々全員にとっての他山の石として、この「市民の歌」を作った。







Dos Monos

「Civil Rap Song ft. Audrey Tang」



Dos Monos 公式YouTubeチャンネル

https://youtu.be/tYSsZ528EKc



blkswn radio(黒鳥社公式YouTubeチャンネル)

https://youtu.be/Xj3Mnk-_u0E







【歌詞】



▼Botsu



We call ourselves a 民国

not equals peoples

no offense, im just me

スリーコードばかり いつも

ひいて bang a gong するT. Rex

ブレス 忘れずに

しかと暮らし切る this age

前世紀から鳴りひびくこの旋律に

身を任せる 5月の夜風は

i expect more to come

無意味な air は無い

耳ゆらす

ビートから外れてく

my thought



▼TaiTan

フィルターバブルが消す歴史のバトン

IBM WATSONに占わせんな明日の野党

閉ざされた門にもう番人はいないし

出たとこ勝負の交渉ならばなし

We call ourselves a MINGO

飛ばせ君のBeacon

Make Conversationブーム

もうとうに終わったわけだし

砕け化石 声と拳で

梨の礫でも

その欠けらからさす

わずかな光源をみる



▼ZoZhit

隣国の振り見て自国の振り

他山の石とせんと打算

ニュートンのヒント

楽園では違法のリンゴ

食ったインコExileならいっそ

最貧国からの物体X export

Airplane 一歩踏み出すと 奈落の底

The Creator has a masterplan.

personal spaceからsocial distance越えpublic

Persocialic

Zhuang Zhuの

芸術立国論

人民共和国から

独立する民国

We call ourselves a MINGO





【英訳|English】



▼Botsu



We call ourselves a MINGO.

Not equals peoples

No offense, Im just me

Only three codes, all the time.

T. Rex to bang a gong

Breath, dont forget.

Ill live my life to the fullest at this age.

To this melody that has been echoing since the last century

Im in charge. The May night breeze

I expect more to come.

No pointless air.

strain ones ears

Were going off the beat.

my thought



▼TaiTan

The filter bubble erases the baton of history

Dont let IBM WATSON take over tomorrows opposition

There are no more guards at the closed gate.

You cant negotiate on your own terms

We call ourselves a MINGO

Beacon in the sky

Make Conversation Boom

Its over now, you know.

Shattered fossil, with voice and fist.

(at) any cost

from the gaps in ones life

Seeing a glimmer of light



▼ZoZhit

Look at your neighbor and pretend to be your own

You cant have a fools errand

Newtons Hint.

Apples are illegal in paradise.

Exile, the parakeet that ate it.

Object X export from the poorest country

Airplane Stepping out into the abyss

The Creator has a masterplan.

Beyond the social distance from personal space to public

Persocialic

Zhuang Zhus

theory of a national art movement

From the Peoples Republic.

An independent nation.

We call ourselves a MINGO





【オードリー・タン インタビュー抜粋】Audrey Tang: Interview Exerpts



出典:

ホログラムで市民と対話!? 全世界が注目する台湾の"デジタル大臣"オードリー・タンが語るCOVID-19対策と新しいデモクラシーのかたち

https://note.com/blkswn_tokyo/n/ne3513163c79b



"I also work on location independence meaning that

people anywhere in the world

can summon me, and I can appear as a robot,

as hologram, or things like that"



ロケーションの自由というのは、世界中の誰もが私を呼びつけることができて、

私はロボットやホログラムとして登場するということです



"The need of a social sector is kind of ignored

if you over emphasize the public and private sector"



パブリックとプライベートセクターに重きを置きすぎると

ソーシャルセクターが無視されてしまいます



"Where is the civic sector, where is the social sector"



シビックセクターはどこだ。ソーシャルセクターはどこだ



"Say very clearly that we are the civic sector,

were the social sector"



われわれはシビックセクター、ソーシャルセクターであるとはっきり言おう



"We should own the data,

we should build data collition and data collaboratives"



われわれがデータを保有すべきだ。

そしてデータ共有やデータコラボレーションを構築すべきだ



"I really think the social sector led approach is not

a middle ground between the public and private,

it is indeed its own way of thinking"



ソーシャルセクターアプローチは官民の折衷ではなく、それ自体が独自の思想なのだ



"We call ourselves a MINGO,

literally a republic of citizens"



わたしたちは自らを「民国」と呼ぶ。

文字通り市民の共和国という意味だ



Henry George is again a social sector thinker,

He is neither left or right, but rather, social



ヘンリージョージはソーシャルセクターのシンカーだ。

右でも左でもない。ソーシャルだ



"Radical transparency means transparency at the root, right? So,transparent by default"



ラジカルな透明性とは根本において透明ということだ。

透明がデフォルトということだ



"Programming is not just like a language its a way of thinking"



プログラミングはただの言語ではなく、思考の仕方だ



"We dont see it as transforming into digital. We are more like amplifying the analogue processes so that it reaches more people"



デジタルに転換するのではない。

アナログのプロセスを増幅して、より多くの人に届くようにするということだ