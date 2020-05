休校期間にするべき勉強法は「過去の分を完璧にする」若新雄純が提唱！

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。5月14日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「学校再開時期のばらつきによる不安の声」について取り上げました。文部科学省は、高校入試において、学習の進捗状況など各地域の事情に応じて、出題範囲などを配慮するよう求める通知を都道府県教育委員会に提出。これは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、休校が続いている学校の再開時期が、全国でばらつくことを踏まえてのこと。学校の再開時期にばらつきが生じることについて、当の学生たちだけでなく、保護者にも不安が広がっているようですが、若新は「学校再開の時期がばらつくことは、あまり問題じゃないと思っている」と主張。というのも、「大学受験という出口ではちょっと話が違うけど、基本的に、全国基準のスケジュールに自分が勉強についていけているか、ついていけていないかなんていうのは学力云々の問題にはならないと思う。勉強についていけなくなるときやダメになるときの1番の理由は、自分が通っている学校、所属するクラスで遅れをとり、置いていかれたときだから」。そのため、「自分が所属する集団についていけていればいい。ということは、学校ごとに再開の時期にばらつきがあったとしても、クラス全員が遅れているので、自分だけが、勉強に苦手な意識を持ってしまうことは、おそらくないと思う」と持論を展開します。もちろん、「入試の段階で、最後に調整しなくてはならない」としながらも、「入試問題についても、テスト範囲を全部カバーしていることも当然大事なんだけど、テストで点数を取るために必要なのは、範囲をカバーすることじゃなくて、“基礎的な部分を完璧にやっていることのほうが重要だ”と、よく言われている。つまり、3年生の最後の部分とかを全然やっていなくても、1、2年生のところが完璧だった人のほうが、入試の点数が高くなる傾向があるんです。大事なのは、このチャンスに、3年生の人は、3年生としての勉強が遅れていることに焦るのではなくて、1、2年生で習ったことを振り返り、自分がやれていなかったところを遡って、完璧にしておいたほうがいい」と提言します。新型コロナの影響で、「勉強が遅れている」と不安な声もあがるなか、「実は休校のあいだに、過去の遅れを取り戻せた人のほうが勉強は有利になる」と断言する若新。あらためて、「むしろ、この機会をチャンスにして、過去の分を勉強しておけば、学校が再開したときに“得意”という意識にもなれると思うので、ぜひそれを心がけてもらえたら」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286