学校のオンライン授業導入に若新雄純が提言「子どもの『教え合い』が可能になる」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。4月30日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「オンライン授業」について取り上げました。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、休校期間が長引いているなか、子どもたちの学習の機会を確保しようと、インターネットで双方向のオンライン授業を導入する学校が出始めています。一方で、家庭学習の支援の主流は紙のプリントであることから、“教育格差につながるのではないか?”といった懸念の声もあるようです。オンライン授業と聞くと、「教室にみんなが集まって、先生が前に立って授業をして質問して……という、これまで教室でおこなわれていた授業と同じ形を、ネットでも置き換えることができるかどうかって考える人が多いと思う」と若新は推測。対して、若新は従来の形をオンライン授業にも求めるのではなく「オンライン授業に切り替えるからこそ、むしろ新しく始められることをいっぱい試したほうがいい」と主張します。さらには、先生と子どもの双方向によるオンライン授業ながら「(児童や生徒同士による)『教え合い』が可能になるのではないかと注目している」とも。授業を受け、その内容をすぐに理解する子がいれば、わからない子もいたりと、児童・生徒の学習能力によって理解度はさまざまです。それだけに「わかる子は、すでにわかる問題を何回も解いたり、もう少し難しい問題に挑戦したりする。先生は、わからない子にもう1度丁寧に教えたりするけど、先生は1人しかいないから、もともと、バラバラの子全員をサポートするには限界がある」と指摘。そして、その問題を解消するには、「わかっている子が、わかっていない子に教えてあげるやり方が、すごく有効だと思う。わかった子が1人で問題を解いたり、復習したりするよりも、わかっていない子に教えてあげるほうがより理解度や学びが深まる。先生が、児童・生徒一人ひとりと向き合うよりも、クラスのなかで、理解度の差を活かして「教え合う」ほうが効率的。そして、そのやり方でもこぼれてしまう子を先生が対応すればいい」と提案。「オンライン化により、先生と子どもの双方向だけじゃなくて、子ども同士の双方向も考えていくべき」と主張します。リアルな授業で児童・生徒間による教え合いをするとなると、「わかっている子とわかっていない子をグループにしようと思うと、授業ごと、教科ごとに毎回組み合わせが変わってくるから、机や椅子を移動するのが大変だったところが、オンライン上だとクリック1つでグループの組み替えが可能」とメリットを挙げます。「学校の教室でやっていた授業を、(同じ形で)オンライン授業でもできるか、ではなく、オンラインだからこそできることがいろいろとあると思う。むしろ、この機会に、こういった教え合いや学び合いなど、新しい形でやってみたり、授業のやり方・教室のあり方を進化させることができるチャンス」と声を大にしていました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286