セリエAのローマが主導して実施する「世界のサッカーファミリーとともに、失踪児童をなくすための呼びかけ」に、モンテディオ山形が賛同し、クラブ公式Twitterで日本語と英語による投稿を実施した。
投稿をした25日は、『International Missing Children’s Day』（国際失踪児童の日）に定められており、ローマはICMEC（行方不明児童及び搾取被害児童問題対策国際センター）と連携し、ECA（欧州クラブ協会）の協力を受けてキャンペーンを展開。全世界で約200のクラブが呼応し、日本からは山形が参加することとなった。
山形はTwitterで、「日本でも17,634人もの10代以下の行方不明者がいます。モンテディオ山形は、5月25日『国際失踪児童の日』に、世界のサッカーファミリーと失踪児童を無くす為の呼びかけを行います」と、現在行方不明となっている世界の子どもたちの写真と、情報の連絡先が載っている動画を投稿している。
ローマがクラブ公式HPで公開している賛同クラブは下記の通り。
■イタリア
アタランタ、ボローニャ、フィオレンティーナ、ジェノア、インテル、ユヴェントス、ラツィオ、ミラン、ナポリ、ローマ、パルマ、ペスカーラ、サンプドリア、サッスオーロ、トリノ
■イングランド
ボーンマス、ブライトン、バーンリー、チェルシー、エヴァートン、フルアム、ハックニー・ウィック、リヴァプール、マンチェスター・C、マンチェスター・U、サウサンプトン、サンダーランド、トッテナム、ワトフォード、ウェストハム、ウルヴァーハンプトン
■スペイン
アスレティック・ビルバオ、アトレティコ・マドリード、バルセロナ、レアル・マドリード、セビージャ、バレンシア
■ドイツ
レヴァークーゼン、バイエルン、ドルトムント、ボルシアMG、ホッフェンハイム、シャルケ、ヴォルフスブルク
■フランス
ボルドー、マルセイユ、パリ・サンジェルマン、リヨン
■アンドラ
サンタ・コロマ
■アルメニア
ロリ
■オーストラリア
シドニーFC、ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ
■オーストリア
LASK、ラピド・ウィーン、WSGチロル
■ベルギー
ヘント、ヘンク
■ボリビア
ザ・ストロンゲスト
■ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
FKサラエヴォ
■ブラジル
アトレチコ・パラナエンセ、バイーアFC、ナウチコ、コリンチャンス、コリチーバ、フラメンゴ、フォルタレーザ、グレミオ、パルメイラス、パラナ、パイサンドゥ、サントス、インテルナシオナル、ヴァスコ・ダ・ガマ
■ブルガリア
ルドゴレツ
■カナダ
アトレティコ・オタワ、カヴァーリーFC、FCエドモントン、フォージFC、HFXワンダラーズ、パシフィックFC、ヴェイラーFC、バンクーバー・ホワイトキャップス、トロントFC、ヨーク9FC
■クロアチア
ディナモ・ザグレブ、ハイデュク・スプリト
■キプロス
AEKラルナカ、アポエル、アポロン・リマソル、オモニア
■チェコ
スラヴィア・プラハ、スロヴァン・リベレツ、ヴィクトリア・プルゼニ
■デンマーク
オールボー
■エクアドル
インデペンディエンテ・デル・バジェ
■エジプト
アル・アハリ
■エルサルバドル
アリアンサFC
■フェロー諸島
ストレイムル
■フィンランド
セイナヨエン・ヤルカパッロケルホ
■ガーナ
アカティ・オールスターズ、ボフォアクァ・タノ、セコンディ・ハサーカス、ACスパルタンズ
■ジブラルタル
リンカーン・レッド・インプス
■ギリシャ
AEKアテネ、アステラス・トリポリス、アトロミトス、オリンピアコス、パナシナイコス、PAOK
■ハンガリー
BAK、フェヘールヴァール、フェレンツヴァーロシ
■インド
ゴクラム・ケーララ、ジャムシェードプル、ケーララ・ブラスターズ
■アイルランド
コーク・シティ、ダンドーク、シャムロック・ローヴァーズ
■イスラエル
ハポエル・ベエルシェバ
■日本
モンテディオ山形
■カザフスタン
アスタナ
■ケニア
カリオバンギ・シャークス
■リトアニア
イェルガヴァ
■マケドニア
バルダール、オソガボ
■マレーシア
セランゴール、ラジャ・ペルミン
■メキシコ
クラブ・アメリカ
■モルドバ
ジンブル・キシナウ
■モンテネグロ
ムラドスト・ポドゴリツァ、スティエスカ・ニクシッチ
■オランダ
アヤックス、AZ
■ニュージーランド
ウェリントン・フェニックス
■ナイジェリア
エニンバ・インターナショナル、サンシャイン・スターズ
■北アイルランド
リンフィールド
■ノルウェー
ローゼンボリ
■ポーランド
アルカ・グディニア、ピアスト・グリヴィツェ、グールニク・ザブジェ、ヤギエロニア・ビャウィストク、コロナ・キェルツェ、レフ・ポズナン、クラコヴィア、ポゴニ・シュチェチン、ラコフ・チェンストホヴァ、シロンスク・ヴロツワフ、ザグウェンビェ・ルビン
■ポルトガル
ベンフィカ
■ルーマニア
CFRクルージュ
■ロシア
ロコモティフ・モスクワ、スパルタク・モスクワ、ゼニト
■サンマリノ
ラ・フィオリータ
■スコットランド
エアドリーオニアンズ、セルティック、ダンファームリン、フォルカーク、リヴィングストン、パーティック・シッスル、レンジャーズ、セント・アンソニー、セント・ジョンストン
■セルビア
ヴォジュドヴァツ
■スロヴァキア
スロヴァン・ブラチスラヴァ
■スーダン
アル・ヒラル・オムドゥルマン
■スウェーデン
ヒッタルプス、マルメ
■スイス
バーゼル、ヤング・ボーイズ、チューリッヒ
■台湾
北市大同、高市台電、輔大航源、璉紅臺體、花蓮、高雄陽信、銘伝大学、台北紅獅、台中藍鯨、台中FUTURO、台灣鋼鐵、台北熊讚、桃園国際、新北航源
■トルコ
フェネルバフチェ、ガラタサライ、サカリヤスポル
■ウガンダ
SCヴィラ
■アメリカ
DCユナイテッド、シャーロット、FCダラス、ヒューストン・ダイナモ、ニューイングランド・レボリューション、ニューヨーク・シティFC、ニューヨーク・レッドブルズ、サンノゼ・アースクエイクス
■ジンバブエ
ブラワヨ・チーフス、CAPSユナイテッド、チキン・インFC、ハイランダーズFC