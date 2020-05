多くのアメリカ人が命を落とすなか、ゴルフに興じるトランプ大統領は無神経なのか？

パンデミックによる全米の死者が10万人に達しようという中、大統領は5月23日、ホワイトハウスを後にして個人所有のゴルフコースへ。「経済再開のメッセージ」という見方もあるが、かつてゴルフ休暇をバッシングしていたのは他ならぬトランプ氏だった。



コロナウイルス危機に対する政権の不手際やパンデミック中の共感の欠如など、数々の批判の矢面に立たされているトランプ大統領だが、土曜日はホワイトハウスを後にして、ゴルフを楽しむことにしたようだ。



複数のメディアが報道しているように、この日大統領はバージニア州スターリングにあるトランプ・ナショナル・ゴルフクラブへ向かった。大統領が個人所有のゴルフコースに赴くのは3月上旬以来初めて。この2回の「半勤半休」の間、大統領は5月にも1度キャンプ・デーヴィッド(大統領専用別荘)で休暇を過ごしている。その時にもゴルフをしたかどうかは定かではない。



トランプ大統領のゴルフ休日は、最近とみに訴えている経済再開のメッセージと一貫している。とはいえやはり、無神経さや共感の欠如はぬぐえない。アメリカではパンデミックによる死者数が10万人に届こうかという状況で、しかもこの週末はメモリアルデー。本来であれば戦没者を弔う厳かな日だ。



また、トランプ大統領の職業倫理の欺瞞も伺える。アメリカ大統領選への出馬を表明する数カ月前、トランプ氏は国籍陰謀論一色に染まり、数々のケーブル局のニュース番組やトーク番組に出演して、アメリカ初の黒人大統領バラク・オバマ氏の権威失墜を図った。だが根拠のない人種差別撃の手をいったん休めると、今度はオバマ氏のゴルフ趣味を問題視した。



今回のことも、「ツイート語録」がなければさほど大騒ぎにはならなかっただろう。びっくりするほど毎回何かしらツイートが出てくる。



2014年10月、トランプ氏は当時のオバマ大統領がゴルフに興じているのを理由に、現職大統領としての職務怠慢だとツイートした。「信じられるか、アメリカがこれほど多くの問題や困難に直面している中、オバマ大統領は1日ゴルフ三昧。カーター以下だ」



Can you believe that,with all of the problems and difficulties facing the U.S., President Obama spent the day playing golf.Worse than Carter — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2014



さらに同じ月、トランプ氏はまたもやオバマ氏をバッシングした。今度は単にゴルフしていたことだけでなく、衛生危機のさなかにゴルフしていたと責め立てた。出来過ぎのようだが、でっちあげではない。



「オバマ大統領は、ニューヨーク市でエボラ感染流行という重要な会議を控えている。全米から大勢の人々がやってくる時に、大統領はゴルフを選んだ!」とは、当時のトランプ氏のツイートだ。



CNNのアンドリュー・カジンスキー氏によると、トランプ氏は2014年に電話でFOXニュースに出演し、アメリカで2人のエボラ感染者が確認されたにもかかわらずオバマ氏がゴルフをしていたことについてこう語った。



「大統領なら、『この先数年は(ゴルフは)お預けにして仕事に専念しよう』と言うものだろう」とトランプ氏。「誤解を与えるような行動だ」



Trump is golfing today.



In 2014 on Fox and Friends he criticized Obama for golfing when there were *two cases* of Ebola in the United States saying, "it sends the wrong signal" and he should have given up golf as president "to really focus on the job." https://t.co/br8jLwVLts pic.twitter.com/Jmh5CSt2mp — andrew kaczynski (@KFILE) May 23, 2020

(ツイート訳)

アンドリュー・カジンスキー @KFILE:本日、トランプ大統領はゴルフ三昧。大統領は2014年の『Fox and Friend』で、アメリカでエボラ感染者が”2人”確認された際に当時のオバマ大統領がゴルフをしていたと非難した。「誤解を与えるような行動だ」と言い、大統領ならゴルフはあきらめて「仕事に専念するべきではないか」と発言した。

ケヴィン・ボーン @KevinBohnCNN:3月8日以来、トランプ大統領が久々のゴルフ バージニア州スターリングの個人所有のゴルフクラブで、CNNの報道カメラマン@abdallahcnnが激写



さらに2016年、当時大統領選の候補者だったトランプ氏はこう発言している。「私は皆さんのために働きます。ゴルフにうつつを抜かしたりなどしません」



まあ、今日はこのぐらいにしておこう。



・トランプ大統領も盲信、「新型コロナの治療に漂白剤摂取」の恐ろしい副作用