SHINeeのトレイラー映像「Dozen of Years with SHINee in Japan - SHINee 12th Anniversary」がYouTubeで公開された。

2008年5月25日に韓国でデビューし、本日12周年を迎えたSHINee。今回公開されたトレイラーは日本デビュー前から2018年に東京・東京ドームで行われたファンイベント「SHINee WORLD J presents~SHINee SPECIAL FAN EVENT~」までの軌跡を、数多くの映像素材でまとめたものとなっている。