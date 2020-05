佐々木亮介とアオキテツによるSATETSU、全てオンラインで制作したアルバムリリース

a flood of circle のフロントマン佐々木亮介とギタリストのアオキテツによるユニットSATETSUが、 1stフルアルバム『Make Money』を5月31日にリリースする。



本アルバムは、新型コロナウイルスの状況下で、企画ミーティングから楽曲を制作、録音とミックスまで全ての工程をオンラインで完成させるという、今でしかできないやり方を盛り込んだ作品となった。制作過程でも、メンバーから「無駄にいい曲ができた!」と楽しみながら、制作されたという。また、特典はzoomでの撮影によるデジタルフォトブック。カメラマン新保勇樹氏が、zoomを使ってディレクションした作品である。 販売はオフィシャルオンラインショップのみとなっている。





<リリース情報>







SATETSU

1stフルアルバム『Make Money』



発売日:2020年5月31日(日)

価格:2000円(税込)



=収録曲=

1. Make Money

2. The Do Do(流刑地より愛を込めて)

3. Youre My Lovely Trouble

4. What Can You Die For?

5. Gokko

6. Kitty ※OA可能リード曲

7. El PUNKISTA

8. Peppermint Candy