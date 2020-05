まだ間に合う！『アルゴナビス』1〜8話をYouTubeで一挙無料放送

ブシロードは、5月30日(土)・31日(日)の2日間、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』の#1~8を一挙無料放送することを発表した。



『ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)』は様々なメディアミックスを展開する ”BanG Dream!(バンドリ!)” 発のボーイズバンドプロジェクト。キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。2020年後半にはアプリゲームの配信を予定している。



この度、TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』が、5月29日(金)放送予定の最新話「共鳴」までの8話を、5月30日(土)と31日(日)の二日間、YouTubeにて一挙無料放送決定!



両日共に#1〜8話までを放送。「YouTube ARGONAVIS ch.」にて18時から放送開始となる。



