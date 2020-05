コロナワクチンで人々を監視？　FOXニュースの視聴者が信じる「ビル・ゲイツ陰謀論」

最新の調査によると、FOXニュースを主な情報源に挙げるアメリカ人の半数が、ビル・ゲイツは新型コロナウイルスのワクチンで人々にマイクロチップを注射し、監視しようとしている……という陰謀論を信じているそうだ。



22日に公開された、YahooニュースとYouGovが共同で行った調査によると、共和党支持者の44%もこのマイクロソフト共同設立者兼慈善家についての嘘を支持している一方、民主党支持者でこれを信じているのは19%だけだった。



この調査についてのYahooの報道によると、FOXニュースも大統領もこの陰謀論を提唱していない。しかしメディアへの不信感や間違った情報を広めるのはこの局や現在の大統領の十八番だ。先月、FOXのゴールデンタイム・キャスター、ローラ・イングラハムが、この陰謀論について語るユーザーに賛同するツイートをした。



「アメリカ人の一挙一動を監視するのはグローバリストの長年の夢でした。このパンデミックは、これを達成するいい機会なのです」とイングラハムは書いている。



調査はさらに、MSNBC視聴者の15%がこの陰謀論を支持していることを明らかにした。事実検証を行うサイト、スノープスによると、陰謀論は反ワクチン運動と共に広まり始め、ワクチンの推奨をして来たゲイツが標的にされた。



ニューヨーク・タイムズ紙が4月に出した、ゲイツを責める右派について調べた記事でによると、メディア分析を行っている企業Zignal Labsが調査した中で「コロナウイルス関連で一番広まっている嘘はゲイツについての陰謀論」である。



この信憑性に欠ける陰謀論が少しでもワクチン接種者を減らせば、世界からウイルスを根絶するのは難しくなる。



22日に公開された、ロイター通信とイプソスが共同で行った別の調査によると、度重なる嘘で大統領への信頼度は減少し続けている。調査に応じた人の36%は、大統領が推進するワクチンなら接種を躊躇うと回答している。



特に今の状況を考慮すると、これらの調査の結果は実に悲しく、言うまでもなく危険だ。遺憾にも、今の信頼に欠けるリーダーの下では、多くの人がRedditやFacebook、そしてTikTok――陰謀論がバズるダンスと組み合わされている――に蔓延る間違った有害なアドバイスにさらされている。



