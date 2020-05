milet、1stアルバム『eyes』全18曲の試聴クロスフェード動画を公開

デビューから1年で5枚ものEPをリリースしてきたmiletが、いよいよ6月3日に待望の1stフルアルバム『eyes』をリリース。収録全18曲を試聴できるクロスフェード映像がmilet official YouTube Channelにて公開となった。



アルバムには代表曲でもある「inside you」「us」はもちろんのこと、最新EPより「Prover」「Tell me」、ライブのみで披露されていた楽曲「Parachute」など全18曲を収録。クロスフェード映像ではToru(ONE OK ROCK)プロデュースによる新曲「Somebody」も試聴することができる。



●【動画を見る】『eyes』試聴クロスフェード動画



さらに、先日発表されたKamikaze Boy (MAN WITH A MISSION)のプロディース&楽曲提供による「Grab the air」と新曲「Until I Die」の各ミュージックビデオがアルバムリリースと合わせてYouTubeにてプレミア公開されることも決定した。1stアルバムにして、ベストアルバムともいえるような濃厚な1枚となったmilet『eyes』に、期待が高まるばかりだ。





milet「Grab the air」

https://youtu.be/e8NenzwLVe8

6月1日(月)21時プレミア公開





milet「Until I Die」

https://youtu.be/i_HnXZ-oysI

6月3日(水)21時プレミア公開







milet

1stフルアルバム『eyes』



発売日:2020年5月13日(水)

初回生産限定盤A(CD+BD)

価格:4500円(税別)

初回生産限定盤B(CD+DVD)

価格:3500円(税別)

通常盤・初回仕様(CD only)

価格:2900円(税別)



milet公式サイト

https://www.milet.jp/