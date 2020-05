早見沙織誕生日企画！ 本人も実況参加するライブ映像の無料配信が決定！

アーティスト活動5周年を迎える早見沙織の誕生日(5月29日)を記念した誕生日企画の実施が決定! 今年は「#早見沙織生誕祭2020」と題し、2019年に実施した「HAYAMI SAORI Concert Tour 2019 "JUNCTION" at 東京国際フォーラム ホールA」を早見沙織 Official YouTube Channelより無料配信する。



無料配信には早見本人が配信実況で参加がする他、Offcial Twitterでは過去ライブカット等を公開、またニコニコ生放送では過去に放送した特番の再放送が行われる等、一日を通して早見沙織の誕生日を盛り上げる。



【#早見沙織生誕祭2020 概要】



◆「HAYAMI SAORI Concert Tour 2019 ”JUNCTION” at 東京国際フォーラム ホールA」の無料配信&同時視聴企画を実施!

当日は早見沙織本人が実況参加!! 画面上に早見本人の実況コメントが表示される。同時視聴で盛り上がろう! さらに、ライブ映像の前後には早見沙織からのメッセージ動画を公開!



実施日時:5月29日(金)19:00~21:30(予定)

プラットフォーム:早見沙織 Official YouTube Channel



◇配信URL



※配信内容は5月31日(日)23:59までアーカイブされます。

※ライブ映像はBlu-ray/DVD「HAYAMI SAORI Concert Tour 2019 ”JUNCTION” at 東京国際フォーラム」に収録された映像から編集したものになります。



◆早見沙織Offcial Twitterにて過去ライブ写真等を公開!

5周年の活動を振り返り、過去ライブ写真等を早見沙織の公式Twitterにて公開!



◆ニコニコ生放送にて過去の特番の再放送が決定!

<再放送番組>

・2019年5月29日放送

『早見沙織 JUNCTIONツアーお疲れさまでした&バースデーお祝いニコ生特番 supported by animelo mix』

・2020年3月26日放送

『早見沙織 「シスターシティーズ」 発売記念トーク&ミニアコースティックライブ特番 supported by animelo mix』



実施日時:5月29日(金)22:00~(予定) ※連続放送となります。

タイムシフト期間:5月31日(日)23:59まで、1回のみ可能

プラットフォーム:ニコニコ生放送



◇配信URL