『少年アシベ』が『炎のカスカベランナーZ』でしんのすけとコラボ！

ブシロードは、人気アニメ『クレヨンしんちゃん』のスマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』(以下カスカベランナーZ)と、NHK Eテレにて放送中の人気アニメ『少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん』のコラボを、5月26日(火)より実施することを発表した。



『少年アシベ』は1988年から漫画連載開始され、2016年より『少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん』としてテレビアニメがスタート(NHK Eテレ)。愛くるしいゴマちゃんが大きな人気を博し、日本でゴマフアザラシブームを巻き起こした元祖アザラシキャラクターだ。

小学1年生のアシベとゴマフアシベ・ゴマちゃんとの、家や学校、近所のゆかいな人たちと繰り広げる楽しい日常を描く。



この度カスカベランナーZでは、人気アニメ『少年アシベ GO!GO!ゴマちゃん』とのコラボを5月26日(火)よりアプリ内で実施予定!



主人公「アシベ」とゴマフアザラシの「ゴマちゃん」のおうえんおともへの登場はもちろん、アシベのコスプレをした「アシベしんちゃん」や、ゴマちゃんをかぶった「ゴマちゃんしんちゃん」「ゴマちゃんシロ」も登場予定となる。



その他、ゲーム内の「ミッション」でも作品のキャラクターが登場予定で、アニメの世界観をゲームでも楽しめる内容となっている。



コラボは2020年6月9日(火)14:59まで実施予定だ。



(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK (C)森下裕美・OOP/Team Goma (C)bushiroad All Rights Reserved. Developed by UniqueWave Co., LTD.