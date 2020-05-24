TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」の第1話から第8話が、5月30日・31日の2日間、YouTubeで無料配信される。
「アルゴナビス from BanG Dream!」は北海道の函館を舞台に、大学生で結成されたボーイズバンド・Argonavisの軌跡を描く青春ストーリー。5月29日に第8話「共鳴」が放送される予定で、YouTubeではこれまでのエピソードを一気に振り返ることができる。
「ARGONAVIS from BanG Dream!」とは「BanG Dream!（バンドリ！）」発のメディアミックスプロジェクト。TVアニメのほかキャストによるリアルライブも展開されており、年内にはゲームアプリも配信される予定だ。
TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」第1～8話配信
日時：5月30日（土）18:00～、31日（日）18:00～
配信先：YouTube
TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」
スタッフ
原作：ブシロード
監督：錦織博
シリーズ構成・脚本：毛利亘宏
メインキャラクター原案：三好輝
ストーリー原案：中村航
音楽：高橋諒
アニメーション制作：サンジゲン
製作：ARGONAVIS project.
キャスト
七星蓮：伊藤昌弘
五稜結人：日向大輔
的場航海：前田誠二
桔梗凛生：森嶋秀太
白石万浬：橋本祥平
旭那由多：小笠原仁
里塚賢汰：橋本真一
美園礼音：真野拓実
曙涼：秋谷啓斗
界川深幸：宮内告典
八甲田健三：宮内敦士
摩周慎太郎：佐藤拓也
(c)ARGONAVIS project.