TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」の第1話から第8話が、5月30日・31日の2日間、YouTubeで無料配信される。

「アルゴナビス from BanG Dream!」は北海道の函館を舞台に、大学生で結成されたボーイズバンド・Argonavisの軌跡を描く青春ストーリー。5月29日に第8話「共鳴」が放送される予定で、YouTubeではこれまでのエピソードを一気に振り返ることができる。

「ARGONAVIS from BanG Dream!」とは「BanG Dream!（バンドリ！）」発のメディアミックスプロジェクト。TVアニメのほかキャストによるリアルライブも展開されており、年内にはゲームアプリも配信される予定だ。

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」第1～8話配信

日時：5月30日（土）18:00～、31日（日）18:00～

配信先：YouTube

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」

スタッフ

原作：ブシロード

監督：錦織博

シリーズ構成・脚本：毛利亘宏

メインキャラクター原案：三好輝

ストーリー原案：中村航

音楽：高橋諒

アニメーション制作：サンジゲン

製作：ARGONAVIS project.

キャスト

七星蓮：伊藤昌弘

五稜結人：日向大輔

的場航海：前田誠二

桔梗凛生：森嶋秀太

白石万浬：橋本祥平

旭那由多：小笠原仁

里塚賢汰：橋本真一

美園礼音：真野拓実

曙涼：秋谷啓斗

界川深幸：宮内告典

八甲田健三：宮内敦士

摩周慎太郎：佐藤拓也

(c)ARGONAVIS project.