豆柴の大群 カエデフェニックス 噛まない(!?) 自己紹介に挑戦

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。"噛まない自己紹介"に挑戦し、失敗すると罰ゲームとして自身の"恥ずかしいこと"を発表しました。そのなかから、カエデフェニックスの挑戦を紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」5月20日(水)放送分)◆「噛まない自己紹介」カエデフェニックスの挑戦カエデフェニックスです!小さいころの夢はミニモニ!好きなふぇっ…… <♪ブブッ>ファッションブランドは無印良品で、むな…… <♪ブブッ> 白Tシャツをよく着ています(笑)。自分への"じ"◎△$♪× <♪ブブッ> 自分へのご褒美は、少し高い入浴剤をいれる"と"こと! <♪ブブッ>地球最後の日には、富士山に登りたいです!1人でチャレンジしてみたいことは、育乳に成功したらグラビアをやりたいです。ライブで共演したいアーティストは、ぎんっ <♪ブブッ> 銀杏BOYZさんです!好きなおにぎりの具は、サケの西京漬でローソンが好きです!(息切れ)好きな有名人は、リリーフラッキ(リリーフランキー)さんでっt <♪ブブッ> 多才なところが素敵だなと思います。今一番会ってみたい有名人はジャルジャルさんで、コントの登場人物の"みなみかん"……<♪ブブッ> みなみ君と話をしてみたいです!カエデ:え? 完璧だったよね?4人:ハハハハハ(笑)。アイカ・ザ・スパイ:一個一個噛んでるよね。ナオ・オブ・ナオ:いやもう序盤でさ、瞬殺だったよね(笑)。カエデ:そうかな~? そっか、噛んじゃったのか……はい、恥ずかしいこと言いますね。実はカエデフェニックス……最近、いもtb◎△$×……。<♪ブブッ> ごめんなさい。ハナエモンスター:最低~(笑)。カエデ:もう一回言う! カエデフェニックス……さつまいもを食べすぎて、お腹の調子が悪いです!ミユキエンジェル:いや~もっとあるだろ!ナオ:もっと恥ずかしいのあるでしょ。YouTubeのさ、企画のとき……。カエデ:え!? 待って! 言うのそれ!!ナオ:カエデ以外のみんなはさ、「これでしょ」っていうのがあったんだけど……。カエデ:待って待って、それはダメ!ナオ:部屋がね、カエデの部屋の写真がアップされてたんですけど……あれ実は、実際の部屋の写真じゃなくて、ちょっと片付けてたんだよね(笑)。アイカ:ちょっとじゃないよ! だいぶ片付けてた!カエデ:ごめんなさい。ハナエ:素直~(笑)。ミユキ:バラされる、どうせバラされる。カエデ:正直に生きるので、みんな推してください!