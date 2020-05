豆柴の大群 アイカ・ザ・スパイ&ナオ・オブ・ナオが “恥ずかしいこと”を告白

豆柴の大群が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。“噛まない自己紹介”に挑戦し、失敗すると罰ゲームとして自身の“恥ずかしいこと”を発表しました。そのなかから、アイカ・ザ・スパイとナオ・オブ・ナオの挑戦を紹介します。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」5月21日(木)放送分)◆アイカ・ザ・スパイが挑戦アイカ・ザ・スパイです!小さいころの夢は保育士です! 本の読み聞かせをしたかったからです。好きなファッションブランドは、韓国の服です。っtt…… <♪ブブッ> 特にチェックの服が大好きです。自分へのご褒美に、なぬ◎△$…… <♪ブブッ> 自分へのご褒美は、好きなものをたくさん食べる!地球最後の日は、家族みんなでママの手作りご飯を食べる!1人でチャレンジしてみたいことは、大食いチャレンジです。共演してみたいアーティストは、HOWL BE QUIETさんです。好きなおにぎりの具は鳥五目です。おにぎりはファミマです。ffファミマが大好きです…… <♪ブブッ>好きな有名人は、佐藤ノアさんです。会ってみたい有名人は、佐藤n…… <♪ブブッ> 会ってみたい有名人も、佐藤ノアさんです。一緒にお出かけをしたい!アイカ:おう! 出来たぞ~!!ナオ:出来てないよ~(笑)。アイカ:ってか、オブさんも“噛まない自己紹介”やって!◆ナオ・オブ・ナオが挑戦ナオ・オブ・ナオです。小さいころの夢はアイドルです。小学校の卒業文集にも、アイドルって書いた記憶があります。好きなファッションブランドはIKUMI。モノトーン系の服が好きです。自分へのご褒美には、ちょっと高めのコスメを買う。え~~…… <♪ブブッ> 地球最後の日に何をする? 焼肉とお寿司とラーメンをひたすら食べる。1人でチャレンジしてみたいことは、ラーメンの食べ歩き。共演してみたいアーティストは、ヤバイTシャツ屋さん。好きなおにぎりの具は、エビマヨ! 好きな有名人は、ONE OK ROCK。全てが大好きです!今一番会ってみたい有名人は、SUSURU TVさん。オススメのラーメンを一緒にすすりたい!ハナエモンスター:すげー不服そうな顔してる(笑)。ナオ:これ……しょうがないと思うんだけど!ミユキエンジェル:ダメだよ、噛んでるよ! 言い訳禁止!!◆2人の“恥ずかしいこと”とはアイカ:アイカ・ザ・スパイは特に何もないです。カエデフェニックス:え、いやいやいや、あるでしょ!アイカ:ないです~。カエデ:知ってるよ! 昔ナオちゃんにさ、お菓子禁止令出されてたじゃん? 隠れてお菓子買ってなかった?ナオ・ハナエ・ミユキ:バレてる(笑)。ナオ:みんな知ってる~!ミユキ:何買ってたの?アイカ:大きい……チョコパイを買ってました。4人:ハハハハハ!(笑)。ハナエ:じゃあ、ナオさん!ナオ:はい、ナオ・オブ・ナオは……目を開けて寝ています。ミユキ:確かに、ずっと目開いてる!ハナエ:ホントすごいよね。半目じゃなくて全目だもんね(笑)。ナオ:……目、閉じられないんだよね。4人:ハハハハハハ(笑)。◇カエデフェニックス編はこちら◇ハナエモンスター&ミユキエンジェル編はこちら<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/