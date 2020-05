毎日をもっと楽しく♪ 『ひつじのショーン』レシピ公開！

東北新社がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション『ひつじのショーン』は、2020年で生誕25周年を迎える。25周年のアニバーサリーイヤーでより盛り上がりを見せているひつじのショーンの愉快な仲間たちと、おうち時間が増えた今、より楽しくおうち時間を過ごせる『ひつじのショーン』レシピとアードマン公認の、おうちで楽しめる無料アクティビティが公開された。



『ひつじのショーン』は、イギリスのアードマン・アニメーションズ製作のクレイ・アニメーション。ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されている。

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット、危機一髪!』(1995年/英)に初登場したひつじのキャラクターがショーンだ。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として『ひつじのショーン』(2007年/英) が放送を開始。初登場時、日本では ”プルプル” と呼ばれるサブキャラクターだったが、今では立派な主人公として25周年を迎えた。



おうち時間が増えている今大人気の手軽でおいしいパンケーキのレシピ。『ひつじのショーン』公式チャンネルでも、可愛いひつじのショーンのパンケーキレシピを公開中だ。約1分の動画は見るだけでも楽しい気持ちになれる。



また、『ひつじのショーン』シリーズ誕生10周年を記念してオープンした、吉祥寺パルコ内の常設カフェ「ひつじのショーンカフェwithサンデーブランチ」直伝の、おうちでもカフェ気分が楽しめるショーンと仲間たちのスイーツレシピ3選をひつじのショーン公式HP内アクティビティページ内にて公開中。



ひつじのショーン公式HP内アクティビティページでは、レシピの他にもおうちで楽しめるぬりえやガーランド、ポップアップカードやトイレットペーパーの芯で作れるショーンの仲間たちなどが簡単にダウンロードできるなど、アクティビティが充実!



ショーンたちと一緒におうち時間を楽しもう♪



SHAUN THE SHEEP AND SHAUNS IMAGE ARE ™ AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2020