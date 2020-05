プロレス界の巨人がベースボールに殴り込みだ。15日(日本時間16日)、米プロレス団体『WWE』のレスラー、ブラウン・ストローマンが自身のツイッターでティーバッティングの動画を公開した。







ストローマンはパワーリフティング競技の出身で、2013年からレスラーとしてのキャリアをスタート。203センチ175キロという圧巻の巨体、長いあごひげという存在感と、レスリングのスキルも着実に伸ばし、同団体の複数タイトルを獲得しているチャンピオンだ。



団体は現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、無観客での番組収録などで対応中。ストローマンの息抜きはソフトボールを「潰す」ことになったようだ。



自身のツイッターに投稿された動画は、ホームベースの後ろから撮影されており、ストローマンはティーに置かれたボールに全力でフルスイング。打球は一瞬にして画面の奥に消えていった。



野球は技術のスポーツであり、単純なパワーのみではどうにもならないという定説を、もしかしたら覆してしまうのではないか、という豪快さが反響を呼んでいる。









【動画】203センチ175キロのパワーは伊達じゃない! プロレス界のチャンピオンが豪快弾を披露

ブラウン・ストローマンのツイッターより



— Braun Strowman (@BraunStrowman)