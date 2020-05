5月24日(日)の『THEカラオケ★バトル』(テレビ東京系、19:54~)は、「芸能界隠れ歌うま五番勝負」と銘打ち、番組史上初となる“全員リモート参加“で放送される。



今回は、芸能界の「自称歌うま」が1対1のタイマン勝負を展開。各対戦の勝者には、隠れ歌うま芸能人の称号と、ステイホーム期間ということで、家族の人数分「豪華焼き肉弁当」を贈呈。タイマン勝負に負けた人は、勝負曲として歌った十八番の曲を今後一生歌えなくなる!? さらに、最高得点を叩き出した出場者には「今日のTOP賞」として「カラオケ★バトルにゲストとして堂々出場権」が与えられる。



出場者と勝負曲は以下のとおり。果たして栄冠を手にするのは!?



<2019年ブレイク! 旬の芸人 対決!>

【和田アキ子のものまねで大ブレークしたものまね芸人】

Mr.シャチホコ × aiko「カブトムシ」(1999年)

【女芸人No.1決定戦 THE W 2019 優勝】

3時のヒロイン・ゆめっち × MISIA「アイノカタチ」(2018年)



<因縁のキャラ被り対決!>

【芸能界に入る前は歌手志望 路上ライブも行っていた】

JOY × SMAP「STAY」(2006年)

【2011年「ヤンキー・ロックス NON STOP MIX2」で歌手デビュー】

ユージ × HY「366日」(2008年)



<義理の兄妹 対決!>

【「Good-bye My Generation」でCDデビューも果たす俳優】

原田龍二 × 尾崎豊「I LOVE YOU」(1983年)

【元アイドル歌手 原田龍二の弟・本宮泰風と結婚】

松本明子 × 山口百恵「さよならの向う側」(1980年)



<次世代芸人対決!>

【お笑い第7世代のうちの1組 兄弟お笑いコンビ・ミキのボケ担当】

ミキ 亜生 × 槇原敬之「遠く遠く」(1992年)

【アイドルグループ「吉本坂46」のグループ「スイートMONSTER」センターを務める】

プラス・マイナス 岩橋良昌 × 徳永英明「壊れかけの Radio」(1990年)



<新婚同士でラブラブな新妻対決!>

【夫・純烈 小田井涼平に「紅白歌手の自分でも歌は勝てません」と言わせる歌唱力】

LiLiCo × 渡辺真知子「かもめが翔んだ日」(1978年)

【テレビ東京のオーディション番組でグランプリ&デビュー目前までいった歌唱力】

高橋ユウ × 中森明菜「セカンド・ラブ」(1982年)