村上春樹「お互いめげずにがんばりましょう」緊急特別番組で“明るいあしたを迎えるための音楽”をオンエア

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの緊急特別番組「村上RADIO ステイホームスペシャル ~明るいあしたを迎えるための音楽」が、5月22日(金)に放送されました。「村上RADIO」シリーズの「緊急特別版」となる本番組は、「新型コロナウイルスをめぐる厳しい状況やつらい気持ちを、音楽の力で少しでも吹き飛ばせたら……」という村上さんの思いに応えて立ち上がった企画。約2時間にわたり、村上さんが選曲した楽曲やリスナーから寄せられたメッセージを紹介しました。本記事では、中盤3曲についてお話しされた概要を紹介します。ジョージ・ハリスンが作曲した名曲「Here Comes the Sun」をニーナ・シモンが歌います。1971年の録音です。ピアノを弾いているのも彼女です。歌詞はすごくシンプルだけど、シンプルなぶん音楽が心にじかに響きます。僕は一度、視覚障害者の方の伴走者として、10kmレースを走ったことがあるんです。ボランティアを募集していたので申し込んで、全盲の方と一緒に走りました。手と手を紐でつないで。実際に走ってみてわかったんだけど、目の見えない人と一緒にレースを走るって、慣れないとむずかしいんです。スピードも相手に合わせて調整しなきゃいけないし、路面の情報も正確に素早く伝えなくちゃいけないんです。僕がそのとき走ったのは、厚木の米軍飛行場だったと思うけど、飛行場って意外に路面が荒れていて、けっこう危ないんです。つまずいたりしないように注意を払いました。それで、なんとかこともなく、ハッピーに完走しました。そのとき、走る前とか走りながらとか、2人でいろいろ話をしたのですが、全盲の人がランニングの練習をするのって、大変なんですね。いつも伴走者がいるわけじゃないから、自分1人であれこれ工夫をしてトレーニングしなくちゃいけない。僕なんか「今日は体がだるいから走るのやめるか」なんて、しょっちゅう自分に甘えているんだけど、そういうお話を聞いて、これじゃいかんと深く反省しました。「雨に濡れても」じゃないけど、ぶつぶつ苦情を並べても、なにごとも解決しません。自分にできることを、自分にできるペースで、一つひとつ工夫して片付けていくしかありません。小説を書くのだって同じことです。お互いめげずにがんばりましょう。次はキャロル・キングの名曲「You've Got A Friend」(君の友だち)です。今日はキャロル・キング自身がデモテープとして吹き込んだバージョンで聴いてください。キャロル・キングは、若い頃は歌手としてよりも作曲家として有名で、他の歌手のためにせっせと曲を書いていました。その曲を売り込むために、たくさんデモテープを作っています。ピアノだけとか、簡単な伴奏だけつけて「こういう曲なんですけど」と聴かせて回るんです。でも、それがとてもできがよくて、聴いていると「これなら本人が歌えばいいのに」とか思うんだけど、若い頃のキャロル・キングは自分がスターになれるとは思っていなかったみたいですね。ルックスにコンプレックスがあったんです。作詞家で夫のジェリー・ゴフィンがハンサムで、押し出しが強かったので、なんとなくその影に隠れていた。でも自立してアルバム『Tapestry』(つづれおり)で大ブレークします。この「You've Got A Friend」は、その『Tapestry』のためのデモテープです。自分で弾くピアノの伴奏だけで歌っています。もちろんデモだから音作りは粗いけど、そのぶん本番のアルバムより素直にエモーショナルで、迫ってくるものがあります。映画「オズの魔法使い」の有名なテーマ曲「虹の彼方に」は、すごくたくさんの歌手が歌っていますが、僕はヴァースがついているバージョンが好きなので、このエラ・フィッツジェラルドの歌を選びました。ヴァースというのは、メインのメロディに入る前の前置きのことですね。この曲はヴァースから入ると、すごくチャーミングに聞こえます。途中に入るテナー・ソロはプラス・ジョンソンです。いつ聴いても本当にいい歌ですよね。