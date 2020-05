今月、結成12周年を迎えたももいろクローバーZが、ファン投票によるライブベストアルバムを7月3日に配信リリースすることが決定。収録曲を決定するためのファン投票サイトが本日5月22日にオープンした。

投票対象楽曲は、2019年開催の「MomocloMania2019 -ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式」「5th ALBUM『MOMOIRO CLOVER Z』SHOW at 東京キネマ倶楽部」、2018年開催の「ももいろクリスマス2018 DIAMOND PHILHARMONY -The Real Deal-」「MomocloMania2018 -Road to 2020-」「ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four - in 桃響導夢」の5公演の中でパフォーマンスされた、メドレーを除く193曲。この中から投票数の多かったトップ12のライブ音源がアルバムに収録される。投票受付は5月31日23時59分まで。投票結果は6月5日に特設サイトにて発表される。投票方法の詳細は同サイトで確認しよう。