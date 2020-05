『プランダラ』第2クールEDテーマの視聴がスタート＆ジャケ写公開！

TOKYO MX他にて第2クールが好評放送中のTVアニメ『プランダラ』。本作のエンディング・テーマ『Reason of Life』の楽曲試聴がスタートし、あわせて6月17日発売シングルのジャケット写真が公開された。



『プランダラ』は、『そらのおとしもの』の水無月すうによる同名の漫画が原作。原作は『月刊少年エース』にて連載中で、2020年4月25日にはコミック第15巻が発刊された人気シリーズだ。「廃棄戦争」と呼ばれた未曾有の大戦後、強者が弱者から自らの存在を示す「数字(カウント)」を奪い取る、弱肉強食の世界、アルシアで青年・リヒトーと健気でひたむきな少女・陽菜が出会ったことにより、世界の謎が少しずつ明らかになっていく……渾身のヒロイックアクションファンタジーとなっている。



この度、6月17日に発売されるエンディング・テーマ『Reason of Life』のジャケット写真やCD収録内容が解禁となり、1コーラスの楽曲試聴がスタートした。エンディング・テーマ『Reason of Life』は、陽菜(CV:本泉莉奈)、リィン(CV:小澤亜李)、ナナ(CV:伊藤静)ら3名が歌うキャラクターソングで、シリアスな本編を癒すような、ポップで明るい楽曲になっている。



さらに、第2クールでOAされるBGMが収録されたTVアニメ『プランダラ』オリジナル・サウンドトラック第2弾が6月24日(水)に発売される。



(C)2020 水無月すう/KADOKAWA/プランダラ製作委員会